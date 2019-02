Javkin hace campaña para trasladar el Cenard a Rosario

En el marco de la campaña que impulsa que Rosario se constituya como la sede del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), el precandidato a intendente por Creo ( FPCyS) Pablo Javkin sostuvo una reunión con asociaciones y federaciones del deporte local, las que le brindaron su apoyo y palabra para acompañar la propuesta. Lo mismo ocurrió desde la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda).

"Desde el momento en que lanzamos esta iniciativa venimos diciendo que es una campaña de todos, de los rosarinos, pero también de toda la región. Ya que se va a dar un debate en el Congreso de la Nación sobre el deporte en Argentina. Estamos pidiendo que se discuta el federalismo en el deporte y el apoyo de todas estas instituciones es fundamental para que esta propuesta se incorpore al debate", aseguró Javkin.

En este sentido, las asociaciones rosarinas de básquet, fútbol, fútbol de salón, hockey sobre césped, vóley, patín, atletismo, vela, remo, arquería, canotaje, lucha y la Unión de Rugby de Rosario junto con las federaciones de natación, karate, esgrima, gimnasia, ciclismo y judo, a través de sus representantes, dieron el visto bueno a la propuesta del precandidato a intendente por el Frente progresista.

"Si el Cenard se va a mudar, mudémoslo a Rosario. Tenemos conectividad, instalaciones como el Estadio Municipal, el patinódromo, se está construyendo el Cerard con sus respectivas piletas, el óvalo del hipódromo. Rosario va a ser sede de los Juegos de Playa y de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2021. Tenemos todo para poder recibir el Cenard en la ciudad", agregó Javkin.

Por su parte también estuvo presente en la reunión y apoyó la propuesta Alfredo Fasce, titular de Areda, quien representa a deportistas amateurs de clubes como Universitario, Atlantic Sporstmen, Río Negro, Regatas de Rosario, Amistad y Unión, Centro Asturiano, Náutico Rosario, Social Lituano, Provincial, Cultural Belgrano, Unión Americana, Náutico Sportivo Avellaneda, Loma Negra y Guillermo Tell.

"Los deportistas amateurs son el semillero de nuestro deporte olímpico. Es fundamental que no sólo acompañen, sino que ellos y sus clubes se apropien de esta campaña. Que el Cenard se mude a nuestra ciudad sería fundamental para el futuro de todos", siguió el funcionario, que entregó en mano la propuesta al actual presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, y pidió el acompañamiento tanto del Ejecutivo municipal, como del gobierno provincial y legisladores provinciales y nacionales. Además Javkin estuvo reunido con deportistas y autoridades de clubes de la costa, también adherentes a la campaña.

"Nueve de cada diez atletas olímpicos provienen del interior del país. En la mayoría de los países los centros de alto rendimiento deportivo no están en las capitales, no puede ser que todos los recursos vayan siempre a la Capital Federal. Es insostenible que en el país no haya ningún otro lugar que no sea en la ciudad de Buenos Aires que albergue centros de alto rendimiento deportivo", concluyó.