Jaminton Campaz: "No quiero pasar por Central sino dejar una huella"

Campaz entrenó con el primer equipo de Central y dijo: "No quiero pasar por Central sino dejar una huella".

Jaminton Campaz fue presentado en sociedad cono refuerzo de Central en una conferencia de prensa acompañado por el secretario deportivo Federico Lussenhoff . "No quiero pasar por Central sino dejar una huella" , tiró el colombiano en el primer contacto que tuvo con la prensa, en el predio de Arroyo Seco, después de haber compartido ya sus primeros días de entrenamiento con sus nuevos compañeros. Contra Arsenal estaba habilitado para jugar, pero el técnico Miguel Angel Russo optó por no convocarlo. Para el sábado, ante Lanús, ya figura al menos entre los concentrados.

"Me siento cómodo tanto por dentro como por afuera, por la banda izquierda , son las posiciones en las que más jugué, pero veremos qué es lo que necesita el equipo", sostuvo el colombiano en el inicio de la charla con los medios presentes.

Respecto a las referencias que recibió de Central y el porqué de su decisión de venir a Rosario, Campaz sostuvo: "Las expectativas son grandes y las referencias fueron todas buenas, sobre todo de compañeros que tuve en Deportes Tolima , pero lo mismo con la gente de Gremio. Espero mucho de este club y estoy dispuesto a aportar lo que el club necesite. Sé que es un club grande y jugar en Argentina es algo que cualquier jugador quiere. Me tocó la oportunidad a mí y espero que todo me salga bien".

"Hice la pretemporada normalmente y venía jugando, pero en los últimos partidos, cuando me enteré que Central estaba interesado en mí tomé la decisión de salir y esperar a que todo se resuelva", agregó Campaz.

El volante ofensivo estaba habilitado ya para jugar ante Arsenal pero Russo decidió no convocarlo. No obstante vivió el partido en el Gigante e hizo referencia a lo que sintió. "Fue un ambiente muy positivo y quedé sorprendido porque con el calor que hizo la gente apoyó en todo momento. También vi un equipo que siempre intentó dar lo mejor de sí para que la hinchada esté contenta".

La intensidad con la que se juega en Colombia no es la misma que hay en Argentina, más allá de que Campaz viene del fútbol brasileño. En ese aspecto advirtió: "El torneo argentino es muy rápido y acá te obligan a ir siempre para adelante, pero eso al jugador lo ayuda mucho. Estar en esta clase de equipo es muy importante para mí".

Y agregó: "Este paso por Brasil me va a ayudar porque el fútbol brasileño tiene casi la misma intensidad. Estoy feliz de estar aquí y espero adaptarme rápido, pero para eso hay que esperar que lleguen los partidos, que es lo más importante".

Desde hace mucho años hay jugadores colombianos que llegaron a Argentina, de allí la consulta sobre habló y les pidió referencias a algunos de ellos. "Aún hay mucho colegas en Argentina, hablé mucho con Cardona y me dijo que el fútbol aquí es para llegar a Europa. Y de eso se trata, pasar por aquí no es pasar, sino dejar huella".

Lo que se conoce de Campaz hasta aquí es lo que se puede ver en videos, pero eso no le impidió hablar de lo que son, a su criterio, sus virtudes. "Me gusta la media distancia y el jugar rápido, pero manteniendo la posesión del balón, que es lo primordial en el juego. Además, cuando se ataca hay que tomar decisiones rápidas, pero creo que esas son algunas de mis virtudes". ¿Estará el sábado contra Lanús, al menos en el banco? "Eso es decisión del cuerpo técnico, pero uno trabaja para estar siempre".

Campaz practica.jpg El volante creativo colombiano Jaminton Campaz entrenó este martes junto a sus nuevos compañeros en el predio de Arroyo Seco. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tiene varios modelos en los cuales intenta reflejarse. "No es en mi posición, pero me gusta mucho Cristiano Ronaldo", tiró Campaz, quien además apuntó que "me gusta mucho ver a Cardona".

En plena negociación trascendió que Russo se comunicó en más de una oportunidad con Campaz y que el hecho de que Miguel sea el técnico de Central influyó en cierta forma en su arribo a Arroyito. "Al profe lo enfrenté en varias ocasiones en el fútbol colombiano cuando era técnico de Millonarios, pero tuve varios colegas que lo tuvieron de técnico y a todos les fue bien. Ojalá que este sea también un buen ciclo".