El futuro de Iván Gómez está más lejos que cerca de Newell's

De la intención que surgió meses atrás de hacer uso de la opción de compra del 50 por ciento del pase, Newell’s retrocedió y solamente considera la posibilidad de retener a Iván Gómez a partir de un nuevo préstamo. Pero no sólo hay que convencer a Estudiantes que es una negociación favorable para sus intereses, sino que encima el club de La Plata analiza en retener al futbolista a partir de la posible venta de Jorge Rodríguez.

En Estudiantes, Gómez no tenía cabida, a tal punto que antes de la cesión a Newell’s había sido también prestado a Platense. Pero eso puede cambiar, dependiendo de la transferencia de uno de sus jugadores.

De todos modos, el entrenador Eduardo Domínguez puede sumarlo a su plantel ante la chance de que Corcho Rodríguez sea transferido a Boca. Además, el pincha jugará la Copa Libertadores y necesita futbolistas de recambio.

El panorama aparenta ser complicado para que Gómez continúe en Newell’s. Y si el club no lo conserva, será una baja sensible.

Cristian Ferreira es otro futbolista cuyo préstamo con Newell’s finaliza a fin de año. El club no se piensa hacer uso de la opción de compra, por lo que debe volver a River, que no lo tendrá en cuenta y no descarta prestarlo al mejor postor.

Hasta ahora, Newell’s informó que se desprendió de Facundo Mansilla, a préstamo (sería sin cargo) por un año a Sport Boys de Perú que dirige Fernando Gamboa.

En la negociación se fijó una opción de compra del 70 por ciento del pase del marcador central en un millón de dólares.

Con Velázquez y Recalde

Los paraguayos Gustavo Velázquez y Jorge Recalde, quienes faltaron al primer día de la pretemporada debido un retraso en el vuelo desde su país por razones climatológicas, se sumaron este martes a la pretemporada.

La presencia de Velázquez no es menor. Días atrás declaró que Newell’s le debía unos meses. “Si no se puede arreglar, se podría dar una salida”, alertó el zaguero.

En el club no cayeron nada bien esas palabras. Entienden que se trata de una especulación del futbolista, cuyo contrato vence en 2024, debido a que jugar en otros países le resultaría más redituable porque se cobra en dólares billete.

El representante del jugador, Pedro Aldave, dijo ayer al diario La Nación de Paraguay que “está prevista una reunión con los dirigentes de Newell’s en los próximos días”, y habló de “la incertidumbre económica de la Argentina”, tratando de bajarle la intensidad a los dichos de Velázquez.