Insaurralde está al caer y Roa en espera

Es inminente la llegada de Cristian Insaurralde.

Los refuerzos siguen llegando al Parque para potenciar aún más el poderío que mostró Newell's en el reinicio de la Superliga, en la que debe mostrar una versión más alta de la que desplegó en la primera parte y para ello son imprescindibles las nuevas incorporaciones. La actuación del equipo de Héctor Bidoglio entusiasmó a muchos ya que cada uno de los intérpretes, salvo alguna excepción, mostró un buen nivel. Si a esto se le suma que los refuerzos que van llegando prometen y pueden aportar mucho, el hincha leproso puede empezar a ilusionarse seriamente.

Ribair Rodríguez ya estampó la firma y es jugador leproso. El uruguayo fue presentado al DT y a sus compañeros antes del partido con Boca y luego lo vio desde el palco. Hoy se calzará la nueva pilcha y ya comenzará a trabajar junto al resto del plantel. El volante, ex Boca, Belgrano y Tigre, puede darle a la Lepra entrega y sacrificio en el sector del mediocampo.

Mientras tanto, ya es inminente la llegada de Cristian Insaurralde, quien jugó su último partido con América el sábado y acordó todo de palabra con Newell's. Dio el sí y hoy estaría arribando a la ciudad para firmar el contrato respectivo y hacerse la revisión médica de rigor.

Con el okey del atacante, en el Parque estaban esperando la rescisión del contrato con América, con el que se terminarían las idas y vueltas ya que Newell's tiene todo acordado con O'Higgins de Chile, que actualmente es dueño de la ficha del jugador y lo tenía cedido a la entidad azteca hasta el final del presente torneo. Para que Insaurralde arribe al club, Newell's adquirió un 33,33% de su pase.

Dadas así las cosas, el jugador estaría viajando desde el DF rumbo a Capital Federal y el jueves ya estaría entrenando a la par de sus nuevos compañeros.

No conforme con sumar a Ribair Rodríguez y a Cristian Insaurralde, Newell's va por más. Desde hace rato tiene en vista al colombiano Juan Daniel Roa, pero la cosa se complica por una cuestión de cupo, ya que si no se libera un extranjero no lo pueden traer. Aún así, en Newell's no descartan su llegada, sino todo lo contrario, augurando que "son muchas las posibilidades de que pueda venir". Con este volante, que también puede jugar de lateral derecho, la Lepra se retiraría del mercado de pases _cierra el jueves_ dejando a Bidoglio con un plantel que, a priori, puede darle batalla a cualquiera.



Lo del Polaco no sería importante



Francisco Fydriszewski tuvo que salir por una molestia muscular y fue reemplazado por Luis Leal. Hubo un llamado de atención y por eso fue preservado y hoy se le harían los estudios pertinentes, aunque en principio "no sería nada importante. Sólo una molestia muscular. Habrá que ver lo que arrojan los estudios", le indicaron a este medio fuentes leprosas.

