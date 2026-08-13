Por qué el árbitro no dio penal para Central frente a Corinthians pese a ir al VAR Giovanni Cantizano cayó en el área de Corinthians y hubo una mano de un defensor pero el árbitro Matonte no le dio penal a Central 13 de agosto 2026 · 22:39hs

Celina Mutti Lovera Giovanni Cantizano cae entre dos defensores de Corinthians. No le cobraron penal a Central.

Primero Giovanni Cantizano cayó en el área de Corinthians y luego la pelota dio en la mano de un defensor visitante. Pero el árbitro Andrés Matonte no cobró penal para Central pese a que fue llamado al VAR. Todo pasó al final de un primer tiempo donde hubo más infracciones que fútbol y en el que los jugadores estuvieron mucho tiempo por el piso.

Casi no hubo situaciones de gol en las vallas, salvo ese remate de Jaminton Campaz de afuera del área que sacó Hugo Souza. Pero a los 36 minutos Central pisó el área con peligro, jugada que terminó con el reclamo de todo Central, pero el juez no solo no dio el penal que pedían sino que no cambió de opinión ni viendo el VAR.

Di María dio un pase cortado que fue interceptado en la puerta del área, pero Cantizano la guapeó y se la llevó. El jugador canalla intentó ir hacia el arco y perfilar el remate, pero fue desacomodado por Gustavo Henrique, que claramente lo tomó del brazo izquierdo.

El agarrón no fue suficiente para hacerlo caer y Cantizano alcanzó a patear, pero la pelota dio en el brazo izquierdo extendido de Gabriel Paulista. Todo Central pidió penal, pero en principio parecía que solo era por el agarrón. Que, dicho sea de paso, Henrique lo soltó enseguida, antes de que dispare.

>>Leer más: Hizo un gol icónico para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el regreso a la primera división ¿Por qué Matonte no dio penal para Central? Matonte consideró primero que hubo forcejeo y que de ninguna manera provocó la caída de Cantizano. A favor de esa apreciación fue que el delantero canalla logró patear, aunque desacomodado y recién después cayó. Y luego tampoco cobró la mano de Paulista porque antes la pelota pegó en la cintura del defensor paulista. Pese a eso, el VAR lo llamó al uruguayo, que observó varias veces la jugada y mantuvo la decisión inicial: córner para Central.