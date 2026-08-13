En vivo: Campaz pateó con potencia y Raniele llegó a desviarla

En el Gigante, Central enfrenta a Corinthians por la ida de los octavos de la Copa Libertadores de América. Seguilo en vivo por La Capital

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Los hinchas de Corinthians, ubicados en la platea alta de Cordiviola, sobre el codo de Génova.

No hay dudas de que en el Gigante se juega Copa Libertadores. Hasta el banderín del córner lo identifica, en Central ante Corinthians.

Giovani Cantizano remató y dio en el palo, pero se anuló la jugada por posición adelantada.

Central reinicia el camino de la Copa Libertadores , frente al duro Corinthians de Brasil, por el partido de ida de los octavos de final. La revancha será el jueves 20 en San Pablo. El ganador enfrentará a Universidad Católica o Estudiantes de La Plata. Seguilo en vivo por La Capital.

48': Di María la entregó para Campaz, libre por el segundo palo. El colombiano remató y Raniele llegó justo para desviarle el tiro. La pelota se fue alta al tiro de esquina.

ET: Central salió a jugar el segundo tiempo con el reemplazo de Federico Navarro por Vicente Pizarro.

42': Tiro libre para Corinthians. El tiro pasado fue conectado de cabeza por Bidu. La pelota pegó en el travesaño, se elevó y volvió a golpear en el horizontal antes de irse de la cancha.

>>Leer más: Hizo un gol icónico para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el regreso a la primera división

37': El árbitro Matonte recibió el llamado del VAR y fue al monitor para observar si Gabriel tocó la pelota con el brazo dentro del área visitante. El juez descartó que hubiese penal. Entendió que fue casual.

36': Kaio la controló y sacó un zurdazo que se fue cerca del travesaño.

11': Jaminton Campaz ensayó un zurdazo desde afuera del área y el arquero Hugo Souza se arrojó hacia la derecha y la desvió.

ASÍ FORMA #ROSARIOCENTRAL



Esta es nuestra formación para los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/g2IbX7xaC9 — Rosario Central (@RosarioCentral) August 13, 2026

Las estadísticas de Central y Corinthians