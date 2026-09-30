La Capital | Ovación | Newell's

El gobierno reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

El coordinador de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Gustavo Velázquez, admitió que no se pudo controlar la situación cerca del Coloso y anticipó que se investigará la labor policial

30 de septiembre 2026 · 09:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Afuera del estadio de Newells quedaron cartuchos de munición antitumultos.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Afuera del estadio de Newell's quedaron cartuchos de munición antitumultos.

El gobierno de Santa Fe investigará la labor policial ante los disturbios cerca de la cancha de Newell's y los festejos de hinchas de Central. "Evidentemente, hay algo que se fue de las manos, que no se pudo controlar", dijo este miércoles uno de los encargados de diagramar los operativos en el Monumento y alrededor del Coloso.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, Gustavo Velázquez, lamentó lo sucedido la noche del martes en el parque de la Independencia y avenida Pellegrini. El funcionario confirmó que una mujer resultó herida cuando un grupo de personas arrojaron objetos contundentes por la celebración de hinchas canallas. Después, los agentes que estaban patrullando la zona ingresaron al club rojinegro en busca de los agresores y dispararon municiones antitumulto en medio de las corridas.

Fuentes oficiales confirmaron que 12 personas fueron demoradas al final del procedimiento en inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa. Asimismo, tres policías sufrieron lesiones como consecuencia del despliegue para tratar de frenar las acciones violentas en la sede de la Lepra.

¿Qué dijo la provincia sobre el operativo en Newell's?

Velázquez señaló que el área de Asuntos Internos intervino este mismo martes a la noche y se comunicó con la Fiscalía Regional Segunda para investigar qué hicieron las fuerzas de seguridad en el parque de la Independencia. "Si hay alguna persona que actuó en demasía y no hizo lo que corresponde, será sancionada", aseveró.

El funcionario también expresó su preocupación por la situación de la mujer herida cerca de la cancha de Newell's. Al respecto, comentó: "Nos queremos solidarizar con la chica que recibió el piedrazo en Pellegrini. Fue la primera que llamó al 911".

>> Leer más: Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

"Había un dispositivo armado de manera que no suceda lo que desgraciadamente ha sucedido", reconoció el coordinador provincial con respecto al plan preventivo en inmediaciones del Coloso. En este sentido, añadió que las fotos y videos de los disturbios implican un "retroceso muy grande" en cuanto a la organización de eventos masivos y deportivos.

El representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe consideró que la caravana de Central "debió haber sido una fiesta de un lado", mientras que la Lepra tenía derecho a sostener "la vida normal de un club". Sin embargo, la noche concluyó con graves incidentes muy cerca de uno los escenarios de los últimos Juegos Suramericanos que concluyeron este fin de semana.

La respuesta oficial al comunicado de Newell's

Luego de las corridas en el sector de parrilleros y disturbios en la pensión de futbolista juveniles, Newell's publicó un comunicado en el que expresó "profunda desconfianza" frente a los responsables de la seguridad deportiva en el gobierno provincial. A primera hora del día siguiente, el funcionario a cargo del área respondió: "No me siento aludido ni mucho menos, pero estamos para dar explicaciones y revisar el accionar de todo el mundo".

Velázquez no esquivó el bulto a la hora de analizar el mensaje oficial de la Lepra sobre el operativo policial adentro de las instalaciones. "Sorprende, pero también tiene qu ver con el momento que ha pasado la institución. Evidentemente, lo han tomado muy mal", comentó.

El coordinador adoptó un tono conciliador ante los cuestionamientos rojinegros. Incluso apuntó que el club fue elegido para albergar varias competiciones de los Juegos Suramericanos. A esto agregó: "Nosotros venimos trabajando muy bien y estamos agradecidos. No sólo hemos normalizado el funcionamiento en el estadio sino que, cuando nos proponen hacer un partido de Copa Argentina, más de una vez hemos elegido el estadio porque las condiciones son las más adecuadas".

El funcionario remarcó que el operativo de control de este martes estaba enfocado en el Monumento Nacional a la Bandera, donde los hinchas de Central fueron a saludar a los jugadores. "Después, se había armado un anillo de seguridad que evidentemente no funcionó", admitió respecto del plan preventivo en el parque de la Independencia.

¿Cómo fueron los disturbios tras el festejo de Central?

Según el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, los primeros inconvenientes se registraron cuando un grupo de personas pasó a bordo de distintos vehículos por avenida Pellegrini y les empezaron a arrojar elementos contundentes. A partir de varios llamados al 911, la Brigada Motorizada fue a buscar a los agresores en el parque de la Independencia.

El comisario confirmó que los policías entraron al club a partir de las denuncias cerca del sector norte del estadio Marcelo Bielsa. A la hora de explicar por qué ingresaron y dispararon balas antitumulto, argumentó: "Tengo entendido que es un delito en flagrancia. Somos policías estamos armados. No tuve oportunidad de ver las imágenes. si hay un exceso, la Fiscalía lo investigará".

El jefe de la Unidad Regional II aclaró que los disturbios no se produjeron en la avenida Intendente Morcillo, la calle que atraviesa el parque en paralelo a Pellegrini, junto a la sede rojinegra. De acuerdo a su declaración, algunos hinchas leprosos agredieron a las fuerzas de seguridad desde el interior de las instalaciones y esto derivó en la irrupción del personal para capturarlos.

"No creo que haya fallado la prevención", aseveró la máxima autoridad policial en Rosario. Por otra parte, trazó una comparación con el asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Central apedrada a pocas cuadras de la cancha de Newell's. Sobre este tema, advirtió: "Hoy van a cumplirse tres años del suceso trágico y no nos curamos de los errores".

Noticias relacionadas
Carrizo dejó el campo de juego antes de la finalización del duelo ante el Calamar por una sobrecarga muscular que quedó atrás. 

Newell's, ante Lanús, podrá volver a conformar su zaga ideal

hinchas de central festejaron cerca del coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Los pibes de Newells vienen de ganarle muy claro al conjunto canalla. 

Newell's: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

dario herrera dirigira a newells tras la final caliente que consagro campeon a central

Darío Herrera dirigirá a Newell's tras la final caliente que consagró campeón a Central

Ver comentarios

Las más leídas

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Lo último

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Jimena Barón renunció a Es mi sueño: por qué se fue y quién la reemplazará

Jimena Barón renunció a "Es mi sueño": por qué se fue y quién la reemplazará

Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

El gobierno reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

El coordinador de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Gustavo Velázquez, admitió que no se pudo controlar la situación cerca del Coloso y anticipó que se investigará la labor policial

El gobierno reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central
Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe
Ovación

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo
Ovación

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos
Ovación

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas
Zoom

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Ovación
Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe
Ovación

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

El gobierno reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Policiales
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

La Ciudad
Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos
Policiales

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa
Información General

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

Despidos en Electrolux: Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer