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Pagos de Ansés en octubre: de cuánto es el aumento

El organismo dio a conocer los aumentos para el décimo mes del año. Toda la información relevante, en esta nota

30 de septiembre 2026 · 14:52hs
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Anses anunció el aumento para los jubilados y las distintas prestaciones en octubre

Anses anunció el aumento para los jubilados y las distintas prestaciones en octubre

Con el noveno mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en octubre por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados recibirán este mes un incremento del 1,66%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $428.633 de septiembre a los $435.748 en octubre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $505.748 en octubre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $505.748 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

>>Leer más: Anses habilitó el reconocimiento facial para recuperar la Clave de Seguridad Social

Aumentos en las distintas prestaciones

Otras prestaciones también se ajustarán en octubre con el mismo porcentaje. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $348.598 como base, que con el bono llegará a $418.598.

Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $305.023, totalizando $375.023 con el refuerzo. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social Pami, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

>>Leer más: Anses actualizó la Prestación por Desempleo en octubre: el nuevo monto y quiénes pueden cobrarla

Asignaciones familiares y AUH

El incremento de septiembre también se trasladará a las asignaciones. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.588 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $509.863.

Ansés actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos.

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