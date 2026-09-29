Con un video de IA en la Torre Eiffel, Milei anunció viaje a París: ¿quiénes suben al avión?

El presidente emprende su viaje a Francia para participar de la misión comercial y mantener una reunión bilateral con Emmanuel Macron

El presidente Javier Milei partirá este martes por la noche rumbo a París para encabezar Argentina Week , una ambiciosa gira comercial e institucional con el objetivo de atraer inversiones extranjeras . Intentará posicionar al país nuevamente como un hub de inversión en momentos clave.

Más bien buscará "conquistar" París, como dejó en claro en un video publicado en sus redes (hecho con IA) en el que se lo ve en la punta de la Torre Eiffel junto a un león, símbolo de La Libertad Avanza (LLA).

La actividad oficial comenzará este miércoles con una recepción en la Embajada de la Argentina y tendrá su jornada central el jueves en el Château de la Muette, sede de la Ocde, bajo el lema "Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión".

En ese escenario, Milei expondrá, a las 5.30 (hora argentina), sobre las reformas macroeconómicas y el proceso de desregulación que atraviesa el país.

Milei, Paris y la gira

El plato fuerte del día llegará a las 13.50 con una reunión bilateral privada en el Palacio del Elíseo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien luego ofrecerá una recepción de honor a la comitiva argentina. Además, durante la gira, el jefe del Estado será distinguido por el Paris Economic Forum.

Irán una docena de mandatarios provinciales y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para mostrar gobernabilidad, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), enfocados en potenciar los sectores extractivos y productivos del país. El santafesino Maximiliano Pullaro no asistirá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

La cumbre internacional reunirá a directivos de las principales compañías del mundo, entre los que destacan Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Margarita Louis-Dreyfus (Louis Dreyfus Company), Horacio Marín (YPF), Alejandro y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y Jerome Precresse (Río Tinto). También Manuel Antelo (grupo Antelo), Juan Pablo Bagó (laboratorios Bagó), Martin Migoya (CEO Globant) y Martín Varsavsky (Inception Fertility).

El viernes habrá un encuentro clave en la Agencia Internacional de Energía (IEA) para presentar las oportunidades de inversión que abre el nuevo marco normativo en petróleo, gas y minerales críticos. También reuniones sobre economía del conocimiento.

En el Hotel Sofitel Paris Baltimore, 15 empresas pesqueras del país concretarán 165 reuniones de negocios con referentes de la industria alimentaria europea para posicionar productos emblemáticos como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

Otro rasgo es que integran la comitiva Martín Rappallini, titular de la UIA, y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina, en un gesto que diferencia los encuentros exclusivos de financistas y petroleros, que también los habrá en gran cantidad.

Como contrapartida, el Coloquio de Idea, que se realizará en la misma fecha, sufre la pérdida de funcionarios que son atractivos. Incluso Milei al final les concedió el cierre vía zoom, lo mismo que el ministro de Economía, Luis Caputo.