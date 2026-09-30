Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Esteban Ocon confirmó su salida de Haas al finalizar la competencia de este año y se abre un amplio abanico de candidatos a reemplazarlo

Esteban Ocon confirmó que dejará Haas al finalizar la temporada 2026 de la Fórmula 1 . El piloto francés comunicó su decisión a través de sus redes sociales y la escudería estadounidense ratificó que el vínculo terminará después de la última carrera del campeonato.

La salida deja a Ocon sin contrato para 2027 y abre una vacante en Haas, que todavía no definió quién ocupará el lugar junto a Oliver Bearman.

"Mi tiempo con el equipo Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron las más fáciles", escribió el francés.

El corredor aclaró que su salida de Haas no representa el final de su carrera en la categoría. Aunque todavía no confirmó cuál será su próximo destino, aseguró que mantiene la motivación para continuar en la Fórmula 1: "Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1" .

Ocon también explicó que su prioridad pasa por completar de la mejor manera posible las carreras que quedan en 2026: "Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esteban Ocon (@estebanocon)

La confirmación llegó una semana después de que el piloto se definiera como "agente libre" para la próxima temporada durante el Gran Premio de Azerbaiyán. En ese momento, había reconocido que no existían avances para extender su vínculo con Haas y había dejado abierta la posibilidad de negociar con otras escuderías.

>> Leer más: Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

La escudería estadounidense también confirmó que la relación con el piloto francés terminará al finalizar el campeonato.

El director del equipo, Ayao Komatsu, agradeció el trabajo de Ocon desde su llegada en 2025: "Quiero agradecer a Esteban por todo lo que ha aportado al equipo. Su profesionalismo y su compromiso han resultado muy valiosos a medida que continuamos creciendo como organización".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TGR Haas F1 Team (@haasf1team)

Cómo fue la actual temporada de Ocon en Haas

Ocon, de 30 años, llegó a Haas en 2025 después de su paso por Alpine. En la actual temporada marcha por detrás de su compañero de equipo en el campeonato de pilotos. El francés suma 7 puntos y ocupa el 16° puesto, mientras que Oliver Bearman acumula 20 unidades y se encuentra en la 13ª posición.

Durante el año, Ocon también manifestó en distintas oportunidades su disconformidad con el rendimiento del auto y deslizó diferencias respecto del trato que recibió dentro del equipo.

Su salida de Haas pone fin a varios meses de especulaciones sobre su futuro y obliga a la escudería a buscar un nuevo compañero para Bearman de cara a 2027.

Quién reemplazará a Ocon en Haas

Distintos nombres ya aparecen vinculados con el asiento disponible de Haas. Uno de los candidatos que más fuerza tomó es el brasileño Rafael Câmara, integrante de la academia de Ferrari y protagonista de la lucha por el campeonato de Fórmula 2.

También están entre los candidatos el italiano Leonardo Fornaroli, piloto de la academia de McLaren; el japonés Ryo Hirakawa, corredor de la reserva de la escudería estadounidense; y el australiano Jack Doohan, integrante del grupo de pilotos de reserva del equipo y expiloto de Alpine antes de la llegada de Franco Colapinto.