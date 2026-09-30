La Capital | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Esteban Ocon confirmó su salida de Haas al finalizar la competencia de este año y se abre un amplio abanico de candidatos a reemplazarlo

30 de septiembre 2026 · 10:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Esteban Ocon dejará Haas al finalizar la temporada 2026

Esteban Ocon dejará Haas al finalizar la temporada 2026

Esteban Ocon confirmó que dejará Haas al finalizar la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto francés comunicó su decisión a través de sus redes sociales y la escudería estadounidense ratificó que el vínculo terminará después de la última carrera del campeonato.

La salida deja a Ocon sin contrato para 2027 y abre una vacante en Haas, que todavía no definió quién ocupará el lugar junto a Oliver Bearman.

"Mi tiempo con el equipo Haas F1 llegará a su fin al final de la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mis actuaciones en circunstancias que no siempre fueron las más fáciles", escribió el francés.

El corredor aclaró que su salida de Haas no representa el final de su carrera en la categoría. Aunque todavía no confirmó cuál será su próximo destino, aseguró que mantiene la motivación para continuar en la Fórmula 1: "Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto no es absolutamente el final de mi carrera en Fórmula 1".

Ocon también explicó que su prioridad pasa por completar de la mejor manera posible las carreras que quedan en 2026: "Continuaré trabajando duro con el equipo, maximizando cada oportunidad y extrayendo cada ápice de rendimiento del coche. Quedan aún muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante por mí y por mi equipo".

La confirmación llegó una semana después de que el piloto se definiera como "agente libre" para la próxima temporada durante el Gran Premio de Azerbaiyán. En ese momento, había reconocido que no existían avances para extender su vínculo con Haas y había dejado abierta la posibilidad de negociar con otras escuderías.

>> Leer más: Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

La escudería estadounidense también confirmó que la relación con el piloto francés terminará al finalizar el campeonato.

El director del equipo, Ayao Komatsu, agradeció el trabajo de Ocon desde su llegada en 2025: "Quiero agradecer a Esteban por todo lo que ha aportado al equipo. Su profesionalismo y su compromiso han resultado muy valiosos a medida que continuamos creciendo como organización".

Cómo fue la actual temporada de Ocon en Haas

Ocon, de 30 años, llegó a Haas en 2025 después de su paso por Alpine. En la actual temporada marcha por detrás de su compañero de equipo en el campeonato de pilotos. El francés suma 7 puntos y ocupa el 16° puesto, mientras que Oliver Bearman acumula 20 unidades y se encuentra en la 13ª posición.

Durante el año, Ocon también manifestó en distintas oportunidades su disconformidad con el rendimiento del auto y deslizó diferencias respecto del trato que recibió dentro del equipo.

Su salida de Haas pone fin a varios meses de especulaciones sobre su futuro y obliga a la escudería a buscar un nuevo compañero para Bearman de cara a 2027.

Quién reemplazará a Ocon en Haas

Distintos nombres ya aparecen vinculados con el asiento disponible de Haas. Uno de los candidatos que más fuerza tomó es el brasileño Rafael Câmara, integrante de la academia de Ferrari y protagonista de la lucha por el campeonato de Fórmula 2.

También están entre los candidatos el italiano Leonardo Fornaroli, piloto de la academia de McLaren; el japonés Ryo Hirakawa, corredor de la reserva de la escudería estadounidense; y el australiano Jack Doohan, integrante del grupo de pilotos de reserva del equipo y expiloto de Alpine antes de la llegada de Franco Colapinto.

Noticias relacionadas
Lando Norris había pedido una fuerte sanción contra el argentino por el múltiple choque que generó

Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Franco Colapinto escucha a Briatore luego del tremendo error que cometió en el GP de Azerbaiyán. 

Fuerte castigo de la FIA a Franco Colapinto por el choque en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto se muestra apesadumbrado luego del choque que causó en Bakú y lo dejó fuera de carrera, al igual que a Gasly y Norris.

"Fue un error grave": la autocrítica de Colapinto luego del triple choque en Bakú

Franco Colapinto viene de quedar 7º en el GP de Madrid y busca extender su gran presente en la Fórmula 1

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Lo último

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Fórmula 1: un piloto anunció que dejará su escudería en la temporada 2027

Jimena Barón renunció a Es mi sueño: por qué se fue y quién la reemplazará

Jimena Barón renunció a "Es mi sueño": por qué se fue y quién la reemplazará

Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

El gobierno reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

El coordinador de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Gustavo Velázquez, admitió que no se pudo controlar la situación cerca del Coloso y anticipó que se investigará la labor policial

El gobierno reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central
Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe
Ovación

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo
Ovación

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos
Ovación

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas
Zoom

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Ovación
Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe
Ovación

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

Incidentes en el Coloso: Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe

Incidentes en el Coloso: "Los pibes de waterpolo pudieron salir escondidos en el auto del profe"

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

El gobierno reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Policiales
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

La Ciudad
Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn: cómo postularse

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos
Policiales

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa
Información General

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

Despidos en Electrolux: Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer