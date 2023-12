Incidentes antes y después de Colón-Gimnasia, dentro y fuera del Coloso

colon descenso coloso.mp4 Video: @axelrolon1 / X

Pero los ánimos no se calmaron afuera, donde algunos hinchas y la policía montada se enfrentaron, por lo que la salida para muchos fue a las corridas, aunque no se habría pasado de un gran momento de tensión, y no se informaron más daños. Hubo vallas caídas, piedrazos, pero no hubo detalles sobre si hubo heridos.