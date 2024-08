Ignacio Malcorra, un jugador de película para Central en los triunfos clásicos

Salvo un partido que resulte un bodrio, en el que no haya absolutamente nada para destacar, siempre se presenta algún ingrediente distintivo, algo que se relacione con los pequeños detalles. Y este Central del último año cuenta con algo así como un amuleto de la suerte en los clásicos y no es otro que Ignacio Malcorra. Sí, el chico de la película en la previa, con todas esas especulaciones que se hicieron respecto a su presencia, a si podía ir al banco para que Matías Lequi pudiera disponer de él en medio del partido como lo hizo Russo en septiembre pasado. El DT tuvo la chance de mandarlo a la cancha y vaya si el 10 respondió. No fue un calco, pero muy parecido a lo que sucedió a aquella vez, también en el Gigante, también en el arco de Génova.