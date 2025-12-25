La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en vísperas de otro alerta amarillo por tormentas

Las máximas seguirían en ascenso y el año podría cerrar con 38º

25 de diciembre 2025
El tiempo en Rosario: sigue el calor en vísperas de otro alerta amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 34º con cielo algo nublado, y emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana del sábado, aunque el calor continuaría durante la semana y las marcas podrían trepar hasta los 38º en el último día del año.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte, un registro de 19º y cielo algo nublado que se mantendría por la mañana, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 34º bajando a 29º durante la noche.

El sábado tiene vigente un alerta amarillo para la mañana, con tormentas de variada intensidad y algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Desde la tarde estaría parcialmente nublado. Las temperaturas estarían entre 33º y 20º.

El domingo estaría parcialmente nublado, con una máxima de 33º y una mínima de 20º.

El lunes comenzaría un ascenso de la temperatura máxima, que llegaría a 35º, con la mínima en 18º y cielo parcialmente nublado.

Para el martes estaría algo nublado, con registros entre 36º y 21º.

El miércoles seguirían las marcas en aumento, con una máxima de 38º, una mínima de 23º y cielo parcialmente nublado.

Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal. Afirman que hay una "gran oportunidad" en la provincia para su conservación
