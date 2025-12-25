El tiempo en Rosario: sigue el calor en vísperas de otro alerta amarillo por tormentas

Las máximas seguirían en ascenso y el año podría cerrar con 38º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 34º con cielo algo nublado, y emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana del sábado, aunque el calor continuaría durante la semana y las marcas podrían trepar hasta los 38º en el último día del año.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte, un registro de 19º y cielo algo nublado que se mantendría por la mañana, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 34º bajando a 29º durante la noche.

El sábado tiene vigente un alerta amarillo para la mañana, con tormentas de variada intensidad y algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Desde la tarde estaría parcialmente nublado. Las temperaturas estarían entre 33º y 20º.

El domingo estaría parcialmente nublado, con una máxima de 33º y una mínima de 20º.

El lunes comenzaría un ascenso de la temperatura máxima, que llegaría a 35º, con la mínima en 18º y cielo parcialmente nublado.

Para el martes estaría algo nublado, con registros entre 36º y 21º.

El miércoles seguirían las marcas en aumento, con una máxima de 38º, una mínima de 23º y cielo parcialmente nublado.