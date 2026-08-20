¿Hubo penal para Central en el primer tiempo ante Corinthians? Al zaguero central Ignacio Ovando lo tiraron en el área de Corinthians pero el juez no cobró nada y tampoco fue llamado por el VAR. 20 de agosto 2026 · 22:37hs

Gabriel Paulista toma del cuello a Ignacio Ovando, en lo que pareció claro penal para Central.

Corinthians empezó con todo el partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero más temprano que tarde Central le fue encontrando la vuelta para finalizar en un primer tiempo equilibrado. Llegó poco, es cierto, pero contó con una situación que de mínima debió ser revisada por el árbitro en el VAR. ¿Fue penal a Ignacio Ovando?

El equipo de Almirón hacía varios minutos que había salido del asedio inicial y a los 20' tuvo un buen tiro libre sobre la derecha, que ejecutó Ángel Di María. La pelota fue al área por supuesto y ahí Ovando cayó, pero Alexis Herrera no se inmutó.

Ovando primero estaba en off side antes de ejecutar, pero cuando empezó a correr Di María retrocedió dentro del área corinthiana. Ahí pareció claro que Gabriel Paulista le rodeó el cuello y lo hizo caer al piso, pero el juez venezolano, delante de la acción, hizo seguir.

Tampoco Herrera fue llamado por el colombiano Nicolás Gallo, a cargo del VAR. Y la protesta canalla tampoco fue determinante como para que se considere la revisión.

¿Y ESTO? ¿LUCHA LIBRE EN EL ÁREA DEL TIMAO? ¡Todo Rosario Central pidió PENAL sobre Nacho Ovando por un agarrón, luego del tiro libre de Fideo Di María!



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