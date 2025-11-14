La Capital | Ovación | Newell's

Hubo acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

La primera oferta de la dirigencia de Newell's había sido rechazada, pero en un segundo encuentro el gremio recibió una propuesta superadora

14 de noviembre 2025 · 16:32hs
La reunión de los trabajadores de Newells que terminó con la aceptación de la propuesta

La reunión de los trabajadores de Newell's que terminó con la aceptación de la propuesta

Newell’s y el gremio Utedyc lograron un acuerdo y está todo dado para que la Lepra reciba a Racing este domingo desde las 20.15 por la fecha 16 del torneo Clausura. Fue un viernes caldeado en el Parque Independencia, que comenzó con una trunca audiencia entre dirigentes y gremialistas, pero que en horas de la tarde se llegó a buen puerto.

Este viernes el Ministerio de Trabajo de Santa Fe recibió a las autoridades de Newell’s y los referentes del gremio Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Fue pasadas las 8.30, y allí la comisión directiva ofreció pagar un 20% de los salarios atrasados antes del partido y el restante 80% el jueves, luego de la realización del partido del domingo entre Newell's y Racing, por la fecha 16º del torneo Clausura, con el aliciente que será el último partido oficial del rojinegro en 2025.

Sin embargo, los trabajadores del club del Parque Independencia rechazaron esa primera propuesta en la asamblea llevada a cabo este viernes al mediodía desarrollada en las instalaciones del club. “La oferta no fue bien recibida por los compañeros. Tampoco la desestimaron porque ese 20% le serviría para subsanar mínimamente sus deudas”, había contado el abogado del gremio Diego Marcon, tras la primera asamblea.

>>Leer más: Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Con la respuesta de los trabajadores, los referentes gremiales volcaron las inquietudes ante la comisión directiva de Newell’s, que los esperaba en la sede de la cartera laboral de Ovidio Lagos y San Lorenzo.

En el segundo conclave, la dirigencia leprosa escuchó el reclamo y presentó una nueva propuesta superadora, que los afiliados al sindicato aprobaron en una asamblea este viernes por la tarde.

El acuerdo entre Newell's y Utedyc

Según detallaron Diego Marcon, abogado de Utedyc, y Ayelen Martino, secretaria general del gremio, el acuerdo contemple el abono del 20% del salario este viernes (algunas cuentas bancarias ya recibieron el pago) y el restante el próximo jueves, una propuesta similar a la de esta mañana. No obstante, a esa base se le sumó un bono del 10% en octubre por los intereses generados en los últimos meses y otro del 10% en diciembre.

Utedyc Newells 14.11

"Se levanta la medida de fuerza hasta el jueves, al menos. Todo está sujeto a que terminen de pagar", señaló Martino en conferencia de prensa. Con esa frase, la gremialista aseguró que el partido del domingo en el Coloso del Parque Independencia tendrá la presencia de los empleados de Utedyc y su desarrollo será con total normalidad.

En total, el sindicato nuclea a unos 200 trabajadores y la deuda que persistía por los salarios impagos alcanzaba a los 120 millones de pesos. Utedyc inició las protestas como respuesta al atraso y apelando al historial de conflictos que sucedieron en los últimos meses, el más reciente en septiembre. "Los trabajadores están enojados con la gestión actual porque no cumplen. Todos los días gastan su dinero para venir a trabajar y no les alcanza para los gastos diarios. Al que le toque conducir tiene que saber que los trabajadores son esenciales", agregó Martino.

Marcon, por su parte, aseguró que los afiliados fueron recibiendo el pago y aunque reconoció que "no es el mejor" trato, sostuvo que "es el único que pudimos aspirar porque la situación es compleja" y advirtió que la actual comisión no tiene posibilidades de financiarse debido al futuro proceso electoral y cambio de conducción en la Lepra.

Noticias relacionadas
Valentino Acuña cubre la pelota. Contra Huracán, en el medio de Newells fueron todos pibes y cumplieron. 

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

El plantel del fútbol femenino de Newells, el día de la histórica consagración ante Central. Hoy reclaman pagos adeudados.

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

Ariel Senosiain es un declarado hincha de Newells.

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Foto de archivo: los jugadores de Newells se entrenan pensando en su próximo encuentro

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Ver comentarios

Las más leídas

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Lo último

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

El arquero estrella que se fue de Newells por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

El Observatorio Ambiental de la UNR acudió a la zona tras una denuncia anónima por la presencia de una sustancia blanca frente al shopping

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña
Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado
La Ciudad

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando
La Ciudad

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
Economía

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Ovación
Acuerdo entre Newells y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro
OVACIÓN

Acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

Acuerdo entre Newells y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

Acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
Salud

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina