Hubo acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

La primera oferta de la dirigencia de Newell's había sido rechazada, pero en un segundo encuentro el gremio recibió una propuesta superadora

La reunión de los trabajadores de Newell's que terminó con la aceptación de la propuesta

Newell’s y el gremio Utedyc lograron un acuerdo y está todo dado para que la Lepra reciba a Racing este domingo desde las 20.15 por la fecha 16 del torneo Clausura. Fue un viernes caldeado en el Parque Independencia, que comenzó con una trunca audiencia entre dirigentes y gremialistas, pero que en horas de la tarde se llegó a buen puerto.

Este viernes el Ministerio de Trabajo de Santa Fe recibió a las autoridades de Newell’s y los referentes del gremio Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Fue pasadas las 8.30, y allí la comisión directiva ofreció pagar un 20% de los salarios atrasados antes del partido y el restante 80% el jueves, luego de la realización del partido del domingo entre Newell's y Racing, por la fecha 16º del torneo Clausura, con el aliciente que será el último partido oficial del rojinegro en 2025 .

Sin embargo, los trabajadores del club del Parque Independencia rechazaron esa primera propuesta en la asamblea llevada a cabo este viernes al mediodía desarrollada en las instalaciones del club. “La oferta no fue bien recibida por los compañeros . Tampoco la desestimaron porque ese 20% le serviría para subsanar mínimamente sus deudas”, había contado el abogado del gremio Diego Marcon, tras la primera asamblea.

Con la respuesta de los trabajadores, los referentes gremiales volcaron las inquietudes ante la comisión directiva de Newell’s, que los esperaba en la sede de la cartera laboral de Ovidio Lagos y San Lorenzo.

En el segundo conclave, la dirigencia leprosa escuchó el reclamo y presentó una nueva propuesta superadora, que los afiliados al sindicato aprobaron en una asamblea este viernes por la tarde.

El acuerdo entre Newell's y Utedyc

Según detallaron Diego Marcon, abogado de Utedyc, y Ayelen Martino, secretaria general del gremio, el acuerdo contemple el abono del 20% del salario este viernes (algunas cuentas bancarias ya recibieron el pago) y el restante el próximo jueves, una propuesta similar a la de esta mañana. No obstante, a esa base se le sumó un bono del 10% en octubre por los intereses generados en los últimos meses y otro del 10% en diciembre.

Utedyc Newells 14.11

"Se levanta la medida de fuerza hasta el jueves, al menos. Todo está sujeto a que terminen de pagar", señaló Martino en conferencia de prensa. Con esa frase, la gremialista aseguró que el partido del domingo en el Coloso del Parque Independencia tendrá la presencia de los empleados de Utedyc y su desarrollo será con total normalidad.

En total, el sindicato nuclea a unos 200 trabajadores y la deuda que persistía por los salarios impagos alcanzaba a los 120 millones de pesos. Utedyc inició las protestas como respuesta al atraso y apelando al historial de conflictos que sucedieron en los últimos meses, el más reciente en septiembre. "Los trabajadores están enojados con la gestión actual porque no cumplen. Todos los días gastan su dinero para venir a trabajar y no les alcanza para los gastos diarios. Al que le toque conducir tiene que saber que los trabajadores son esenciales", agregó Martino.

Marcon, por su parte, aseguró que los afiliados fueron recibiendo el pago y aunque reconoció que "no es el mejor" trato, sostuvo que "es el único que pudimos aspirar porque la situación es compleja" y advirtió que la actual comisión no tiene posibilidades de financiarse debido al futuro proceso electoral y cambio de conducción en la Lepra.