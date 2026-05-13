Mucho trabajo del VAR en Central-Racing para avalar al asistente y corregir al juez principal

El VAR fue decisivo en Arroyito, convalidando gol de Racing y uno anulado a Veliz avalando al asistente, y para revertir la tarjeta a Maravilla Martínez

Alejo Veliz toma la pelota tras el empate del Gato Avila. Antes le anularon un gol al comienzo del complemento. El VAR corroboró la decisión del asistente.

Se fue instalando, y aceptando, que el VAR es una herramienta fundamental en el fútbol, que ya no se puede pensar este deporte sin la aplicación de la tecnología. De otra manera no se entendería cómo el gol convalidado a Racing y el anulado a Central en el peor momento canalla, no generó más que la desazón inicial pero no se tradujo en broncas. Pero actuó bien, como en la roja a Maravilla Martínez.

Fue muy muy finita la habilitación de Maravilla Martínez en el 1 a 0 de Racing al final del primer tiempo, y muy muy finito el gol anulado a Alejo Veliz en el comienzo del complemento. Eso sí, hay que decir que la tecnología avaló plenamente la decisión humana, ya que el asistente número 2, Pablo Acevedo, no levantó la bandera en el primer caso y sí lo hizo en el segundo.

Y lo dicho, el nerviosismo por la espera no pasó de eso, pese a que en el primer caso hubo una demora de más de dos minutos en la intervención del VAR y de más de cinco en el segundo.

Es que fue muy fina la posición de Maravilla Martínez, cuando recibió el pase de Santiago Sosa pasado y que lo superó, como a Ovando. Casi que no hubo diferencia en la posición del delantero y del zaguero.

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Pero el delantero empalmó igual de zurda, pateando defectuoso, para que le quede en el otro costado a Zaracho. Se anticipó a Sández y facturó para el 1 a0 de Racing al final del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054690877012951086&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MATÍAS ZARACHO Y PUSO EL 1-0 DE RACING ANTE ROSARIO CENTRAL #LPFxTNTSports



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El VAR en el empate que no fue de Veliz

A los 5' del complemento, Di María habilitó bárbaro a Copetti y el delantero, rápidamente mandó al centro rasante, fuerte para que Veliz se anticipe y convierta casi de taco con la derecha.

Pero Acevedo levantó el banderín y Herrera lo anuló. Después de eso, pasaron casi seis minutos para que llegara la decisión final. Que corroboró lo que dijo el línea. Y le anularon el empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054699220196635073&partner=&hide_thread=false VÉLIZ MARCÓ UN GOLAZO, PERO EL 1-1 DE CENTRAL FUE ANULADO POR OFFSIDE #LPFxTNTSports



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El VAR en la roja a Maravilla

Y había una nueva intervención clave del VAR, en este caso para corregir la decisión inicial, que fue la amarilla que le sacó Darío Herrera a Maravilla Martínez, por uso excesivo de fuerza sobre Coronel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2054703898678493388&partner=&hide_thread=false REVISIÓN DEL VAR Y MARAVILLA MARTÍNEZ FUE EXPULSADO EN RACING VS. CENTRAL 9#LPFxTNTSports



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Lo llamaron a la pantalla al árbitro mundialista y cambió la amarilla por roja, cuando vio el golpe que le aplicó con el antebrazo.

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Di Cesare vio la segunda amarilla y dejó a la Academia con nueve



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Después llegó la correcta doble amarilla a Di Césare a los 6’ del suplementario (le entró mal a Copetti) y ahí no hizo falta el VAR.