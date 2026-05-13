Hockey: Santa Mónica levantó la bandera de la inclusión en la cita del hipódromo Con más de 300 jugadores, se realizó el II Encuentro Camilo Vázquez, organizado por la Fundación Santa Mónica Hóckey Por Pablo Mihal 13 de mayo 2026 · 20:31hs

Juntas a la par. En el sintético del hipódromo armonizaron todas las jugadoras de hockey.

El pasado fin de semana, más precisamente el sábado, la cancha de hóckey del Hipódromo Independencia fue el centro de una jornada histórica para el deporte inclusivo. Organizado por la Fundación Santa Mónica Hóckey y con la participación de más de 300 jugadores, se llevó a cabo el II Encuentro Camilo Vázquez, que una vez más pudo de manifiesto que la inclusión no es solamente una palabra, sino una manera de mejorar la sociedad, y que el deporte, en este caso el hóckey, es una herramienta de unión y amistad.

La convocatoria superó lo imaginable y reunió a una comunidad deportiva vibrante y heterogénea ya que estuvieron presentes representantes de todos los clubes de la Asociación Rosarina de Hóckey de la categoría Sub 14, delegaciones regionales de Mixed Ability de Villa Cañas, Firmat y Villa María (quienes demostraron el crecimiento de esta modalidad que integra a jugadores con y sin discapacidad en un mismo equipo) y el Preseleccionado Nacional de Hóckey ID, el equipo nacional de discapacidad intelectual, que se encontraba realizando su concentración en Rosario y jerarquizó el encuentro con su presencia y talento.

Fue una verdadera fiesta del hockey, el amor y la amistad ya que, bajo el lema de la integración, el encuentro no se centró en la competencia tradicional, sino en los valores que definen al torneo “Camilo Vázquez”: la camaradería y el respeto.

Compartiendo canchas Así pudo verse a las categorías juveniles locales compartir cancha, experiencias y risas con los equipos de Mixed Ability, derribando barreras y prejuicios a través del pase de una bocha.

El objetivo se cumplió y con creces, ya que el II Encuentro Camilo Vázquez no fue solo un torneo; sino una prueba fehaciente de que, “cuando hay pasión y voluntad, el deporte es el lenguaje universal de todos”, como afirmaron los organizadores.