Conflicto en Newell's: el club mejoró la oferta y los empleados de Utedyc definen si aceptan

La dirigencia Rojinegra hizo un nuevo ofrecimiento en una reunión en el Ministerio de Trabajo y los trabajadores definen si trabajarán el domingo, cuando la Lepra enfrente a Racing

¿Se juega? Si hay aceptación de los empleados de Utedyc, Newell's y Racing se encontrarán el domingo.

El abogado de Utedyc, Diego Marcon, se reunió en el Ministerio de Trabajo con un representante de Newell's y dijo que hay una oferta mejorada.

El partido entre Newell's y Racing, por ahora, está en stand by. Que se juegue dependerá de lo que resuelvan en asamblea los empleados de Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) en horas del mediodía. Todo parece indicar que habrá un acuerdo y el domingo se podría jugar el encuentro previsto para las 20.30 -en general es difícil que se suspendan por este motivo-, aunque eso dependerá de la determinación que adopten los trabajadores y definan si aceptan "la oferta superadora que dio la entidad" en las últimas horas.

Desde muy temprano, este viernes, el abogado de Utedyc, Diego Marcon, se reunió en el Ministerio de Trabajo con una representante de la entidad del Parque con el fin de destrabar un conflicto que viene desde hace un largo tiempo y con promesas incumplidas. A la medida adoptada por los jugadores de primera, que luego la levantaron tras un compromiso de pago de sueldos atrasados, se le sumaron la de los empleados. Y esto pone en riesgo el encuentro ante los de Avellaneda, aunque todo parece indicar que se jugaría como está previsto.

"Hay una propuesta del club superadora a la realizada en las últimas horas. No hay una resolución del conflicto porque ahora los trabajadores deberán resolver si la aceptan en la asmblea que se hará al mediodía. Si hay acuerdo hoy se hará el pago de una parte y el resto la semana próxima", contó el letrado de Utedyc.

Un detalle alentador para el representante de Utedyc es que en esta ocasión hubo una representante de Newell's que llevó la oferta mejorada con el fin de destrabar el conflicto. "Le damos valor a ese gesto", sostuvo Marcon.

Si bien la decisión pasa por los empleados, hay señales en que se podría destrabar el conflicto y que el domingo se juegue el encuentro, aunque también hay cierto descreimiento de un algunos trabajadores por promesas que no fueron cumplidas en otras oportunidades. De todas formas, esto se dirimirá en las próximas horas.

Prácticas suspendidas

Por otro lado, los trabajadores de Newell's también esperan cobrar sus salarios adeudados y como medida para reclamar el pago se decidió en conjunto que el "viernes 14 no hay entrenamientos", según pudo averiguar Ovación de fuentes ligadas a la Lepra y de las divisiones inferiores.

Incluso, algunos afrontan complicaciones importantes y "están en la búsqueda de un nuevo trabajo porque no pueden afrontar los gastos familiares. "Es muy difícil todo esto", sostienen.