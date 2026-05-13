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Central festejó a lo grande el pase a semifinales y ahora espera a River o Gimnasia

En el Gigante de Arroyito, Central derrotó a Racing 2 a 1 en tiempo suplementario y jugará una de las semis del torneo Apertura.

13 de mayo 2026 · 18:46hs
Enzo Copetti agradece al cielo tras el gol a Racing. Fue el del triunfo de Central.

Leo Vincenti

Enzo Copetti agradece al cielo tras el gol a Racing. Fue el del triunfo de Central.
Gastón Avila lo grita con todo

Celina Mutti Lovera

Gastón Avila lo grita con todo, tras el centro de Di María. El empate de Central ante Racing.
El gol de Racing. Zaracho se anticipó a Sández y derrota a Ledesma con remate cruzado.

Celina Mutti Lovera

El gol de Racing. Zaracho se anticipó a Sández y derrota a Ledesma con remate cruzado.
Ángel Di Maria protesta. Central y Racing juegan con dientes apretados.

Celina Mutti Lovera

Ángel Di Maria protesta. Central y Racing juegan con dientes apretados.

Central clasificó a las semifinales del torneo Apertura, en el Gigante de Arroyito. Por los cuartos de final, venció 2 a 1 a Racing de Avellaneda, luego de haber vencido a Independiente por los octavos. Lo dio vuelta con goles de Gastón Avila y Enzo Copetti. El rival terminó jugando con nueve jugadores.

En caso de vencer esta tarde-noche en Arroyito, Central enfrentará al ganador de River Plate y Gimnasia, que jugaban a continuación en el Monumental.

Los momentos en el Gigante de Arroyito

14' Ruben se perdió el tercero luego de un gran pase de Coronel. Delante de Cambeses la tiró afuera.

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1' STS GOL DE CENTRAL. Tremendo zapatazo de Copetti de afuera del área para desatar el delirio en Arroyito.

STS Volvió Marco Ruben por Di María. Quintana por Veliz.

6' PTS Di Césare fue violentamente de atrás sobre Copetti, tenía amarilla, se ganó la segunda y vio la roja. Racing juega con nueve.

52' La última. Buen centro de Ibarra y cabezazo defectuoso de Copetti afuera.

47' Contra de Racing, muy bien Solari y habilitación para Miljevic, que de zurda la tiró arriba del travesaño.

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35' Di María ejecutó un gran centro, cabeceó Ovando al gol y Cambeses la sacó. La pelota pegó en el palo y salió.

32' Gran cabezazo de Giménez que sacó Cambeses, luego de un gran centro de Coronel.

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29' Expulsión de Maravilla Martínez, vía VAR, por golpear en la cara a Coronel. Después que le sacaran amarilla, el VAR llamó y Herrera cambió por roja.

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19' GOL DE CENTRAL. De la jugada anterior llegó el córner desde la derecha y el tremendo cabezazo de Gastón Avila en el primer palo para derrotar a Cambeses.

18' Gran jugada de Pizarro y cabezazo de Giménez que Cambeses sacó por encima del travesaño. En el inicio de la acción, le sacó un tiro libre a Di María.

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12' De un córner de Di María, Martirena la sacó en la línea tras cabezazo de Copetti.

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5' Gol anulado a Central. Di Maria cedió a Copetti, pase rasante y Veliz empujó al gol, pero marcaron offside del 9

ET Sin cambios en el complemento

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40' GOL DE RACING. Habilitación bárbara de Sosa para Martínez, remate imperfecto que fue para el otro lado y Zaracho como venía, desde ángulo cerrado, se la cruzó a Ledesma, que la pasó entre sus piernas con remate seco. El VAR revisó la posición de Maravilla, pero estaba habilitado.

27' Primera ocasión del partido. Buena asistencia de Pizarro a Copetti que resolvió mal, pero Giménez volvió a meterla. Le quedó a Sández, que la tiró arriba del travesaño.

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En el equipo de Jorge Almirón el único cambio es el ingreso de Alejo Veliz por Guillermo Pol Fernández.

>>Leer más: Si gana, Central tendrá que estar muy atento al River de Coudet que se cruza con Gimnasia

Las estadísticas de Central y Racing

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Almirón confirmó a los once de Central para jugar ante Racing por un pasaje a la semifinal

El plantel del Betis, donde juegan los rosarinos Gio Lo Celso y Chimy Ávila. El ex-Central puede ir al Mundial 2026.

Dos rosarinos, incluido un ex-Central, se clasificaron con su equipo a la Champions League 

Adrián Maravilla Martínez, una de las figuras y la gran carta de gol de Racing, será titular ante Central en el Gigante.

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