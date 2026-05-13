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Tenis: las mujeres argentinas se recuperaron en el Sudamericano Sub 14

El equipo albiceleste venció sin dejar dudas a Paraguay y este jueves salen a la cancha los varones con dos tenistas rosarinos

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

13 de mayo 2026 · 20:31hs
Las representantes argentinas de tenis tuvieron un muy buen miércoles en el Jockey

Las representantes argentinas de tenis tuvieron un muy buen miércoles en el Jockey, ganando los tres partidos con Paraguay.

El Sudamericano Sub 14 de tenis no detiene su marcha. Este miércoles, en las instalaciones del Jockey Club Rosario se llevó a cabo la tercera jornada del certamen juvenil organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputará hasta el 16 de mayo, en la que el seleccionado argentino en la rama femenina logró un importante triunfo ante Paraguay por 3-0 en uno de los partidos del Grupo B.

En el primer partido de la jornada Mora Valentina Díaz (ARG) marcó el camino tras superar a Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras (PAR) por 7/6 y 6/3. Tras cartón, Camila Guadalupe Aguirre Ramos venció a Jimena Jiménez Ramírez (PAR) 6/2 y 7/6.

En dobles, la dupla argentina de Camila Guadalupe Aguirre Ramos/Mora Valentina Díaz derrotó a las paraguayas Jimena Jiménez Ramírez y Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras por 7/5 y 6/2.

Leer más: Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones con un claro 3 a 0

Se miden con Chile

Este jueves, el seleccionado femenino, enfrentará a sus pares de Chile en lo que será su última participación en la fase clasificatoria ya que el viernes tienen jornada libre.

Los varones, en tanto, cuyo equipo tiene en sus filas a dos representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST), Manuel Paniagua Alexenicer y Juan Ignacio Assi tuvieron jornada libre y este jueves enfrentarán a Perú.

Este torneo, en el que torneo no solamente está en juego el título continental sino que, por añadidura, está también la clasificación al Mundial de Prostejov, en República Checa, es posible gracias al apoyo estratégico de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, junto con la valiosa colaboración de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

Leer más: Argentina comenzó el Sudamericano sub-14 de tenis en el Jockey Club con el pie derecho

Rama femenina

Uruguay 0, Peru 3

Ana Camila Manucci (PER) se impuso a Martina Inthamoussu López (URU) por 6/3 y 6/4 y

Federica Maldini Cabrera (URU) cayó ante Nicole Maripaz Miranda Ríos (PER) por 6/0 y 6/0. En dobles, Ana Camila Mannucci/Nicole Maripaz Miranda Ríos (PER) derrotaron a Martina Inthamoussu López/Federica Maldini Cabrera (URU) 6/3 y 6/1.

Venezuela 2, Bolivia 1.

Candida Valentina Granadillo Salcedo (VEN) venció a Jade Yuhany Rocha Rojas (BOL) 6/4 y 6/0 y Barbara Somoza (VEN) perdió con Ines Bustillos (BOL) 6/3 y 6/3. En dobles, Elizabeth Rodríguez Granado/Barbara Somoza (VEN) superaron a Sofia Calvo Tababary/Jade Yuhany Rocha Rojas (BOL) 6/3 y 6/3.

Chile 0, Ecuador 3

Fernanda Eugenia Peirano Ardiles (CHI) cayó ante Mia Arias Reinoso (ECU) 7/5 y 6/1 y

Agustina Avendaño (CHI) ante Suliban Davalos Trujillo (ECU) 6/4 y 6/2. En dobles, se impusieron las ecuatorianas Suliban Davalos Trujillo/Kyara Paullette Quiñonez Zambrano por 6/1 y 6/1.

Rama masculina

Bolivia 2, Uruguay 1

José Roberto Contreras Poma (BOL) perdió ante Matias Lambert Marchetti por 6/4 y 5/7 y 6/4 y Néstor Espinosa Joffre (BOL) derrotó a Joaopedro Gisler Silveira por 6/0, 4/6 y 6/2. En dobles, la pareja boliviana Néstor Espinosa Joffe/Pablo Andrés Quiroga Castelo se impuso por 6/4 y 6/4.

Ecuador 0, Chile 3

Emiliano Chesta Contreras (CHI) venció a Juan Antonio Estrada Martínez (ECU) 6/1 y 7/5 y

Facundo Henriquez Contreras a Samuel Camacho 6/1 y 6/4. En dobles, se impusieron los chilenos Baltazar Figueroa/Facundo Henriquez Contreras por 6/2 y 6/2.

Paraguay 2, Venezuela 1

Alexis Fernández (PAR) cayó ante Antonie Yamin (VEN) 6/1 y 6/1 mientras que Santino López Delfino (PAR) superó a José Ricardo Alvarez Him (VEN) 6/4, 6/7 y 7/6. En dobles, ganaron 3/6, 6/3 y 11/9 los paraguayos Santino López Delfino y Nicolás Andrés Medina Vázquez.

Peru 0, Colombia 3

Mathias Gonzalez Osorio (COL) supero a Fabrizio Alessandro Giles Ore (PER) 6/2 y 6/1 y Mathias Llanos Astudillo a Alessandro Zavalaga Uculmana 7/6 y 6/3. En dobles, se impusieron los colombianos Mathias González Osorio y Alejandro Nino Mayorga por un doble 6/2.

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