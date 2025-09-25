La Capital | Ovación | Los Pumas

Los Pumas, listos para perseguir un sueño ante el campeón del mundo: primer capítulo en Durban

Se juega la penúltima fecha del Rugby Championship y Los Pumas son candidatos. Equipo confirmado para enfrentar a Sudáfrica, los temibles Springboks en Durban.

25 de septiembre 2025 · 19:32hs
Los Pumas fueron al frente en Sidney y vencieron a Australia

Los Pumas fueron al frente en Sidney y vencieron a Australia, luego de quedar al borde la semana anterior. Ahora visitarán a Sudáfrica en Durban.

Australia es líder con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda lo siguen con 10, y Argentina cierra con 9. Faltan dos fechas para la culminación del Rugby Championship y, como nunca, Los Pumas tienen posibilidades de coronarse. Claro que viene la doble fecha final, con primer capítulo ante los Springboks en Durban.

Cómo dolió esa derrota en la primera visita a Australia en el último instante, porque hoy estaría arriba de todos. De todas formas, le espera nada menos que el campeón del mundo Sudáfrica, en Durban primero y en Londres. El sábado al mediodía será el primer capítulo, el siguiente el último. Todo puede ser.

Y todo puede ser porque Los Pumas hace rato que dejaron de ser sorpresa. Porque desde que intervienen en este certamen que reúne a prácticamente todas las mejores selecciones del mundo, viene evolucionando y ya no llaman tanto la atención las victorias.

De hecho, luego de una derrota y una victoria en el país ante Nueva Zelanda, casi obtiene las dos victorias visitando a Australia, que lidera el grupo por puntos bonus. Por eso la ilusión es grande pese a que ocupa el último lugar a solo 2 puntos.

Se tienen que dar una combinación de resultados, por supuesto, pero Los Pumas se animan a soñar.

El equipo argentino entrenó este jueves en Durban, la sede del partido del sábado al mediodía, y tras la práctica el entrenador Felipe Contepomi confirmó el equipo.

Que tendrá tres variantes respecto al triunfo sobre Australia en el segundo partido. Franco Molina ingresará por Guido Petti, Lucas Paulos por Pedro Rubiolo y Pablo Matera por Juan González.

El equipo titular de Los Pumas

Los quince que irán por Sudáfrica serán: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García. 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

De suplentes quedarán: 16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.

Todos los resultados del Rugby Championship

1 ª fecha: Los Pumas 24, All Blacks 41 (Mario Alberto Kempes, Córdoba) y Sudáfrica 22, Australia 38.

2ª fecha: Los Pumas 29, All Blacks 23 (Vélez Sarsfield) y Sudáfrica 30, Australia 22.

3ª fecha: Wallabies 28, Los Pumas 24 (Queensland Country Bank Stadium, Townsville) y Nueva Zelanda 24, Sudáfrica 17.

4ª fecha: Wallabies 26, Los Pumas 28 (Allianz Stadium, Sydney) y Nueva Zelanda 10, Sudádfrica 43.

Lo que queda del torneo

El sábado, por la 5ª fecha, Springboks v. Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park, Durban, Sudáfrica) a las 12.10 hs, y Nueva Zelanda v. Australia (2.05).

Y por la 6ª y última fecha, el 4 de octubre, Los Pumas v. Springboks (Allianz Stadium Twickenham, Londres) a las 11, y Australia v. Nueva Zelanda a las 6.45.

Sábado de acción en el país

Además de Los Pumas, habrá actividad de la Urba el sábado en la Primera A, con la visita de Atlético del Rosario a Lomas Athletic. A cuatro fechas del final, los rosarinos son punteros y ocupan una de las dos plazas de ascenso directo junto a Los Matreros, que con la misma cantidad de puntos recibe a Pueyrredón. El tercero Champagnat, a 5 puntos, visita a Universitario de La Plata.

Este sábado no habrá actividad en el Regional del Litoral, ya que se disputará la final del Torneo del Interior sin presencia de representantes de aquel torneo.

Marista de Mendoza, vencedor de Estudiantes Paraná, recibirá a Jockey Club de Córdoba, vencedor de Duendes. El partido irá a las 15.30, por Disney+.

Por Lucía Inés López
