Javkin en Federación Agraria: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

En la apertura del congreso de la entidad, el intendente reivindicó "la cultura del método, del trabajo y del esfuerzo" como pilar para el desarrollo del país

El intendente Pablo Javkin participó este jueves 25 de septiembre de la apertura del 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina , que se desarrolla en Rosario durante dos jornadas bajo el lema "La unidad es nuestra siembra; el futuro, nuestra cosecha".

En su mensaje, Javkin destacó los lazos históricos que unen a la ciudad con la Federación Agraria, resaltando que ambos comparten “una característica común: la tozudez para resistir y avanzar, aún frente a las adversidades”. Y amplió: “Es una característica de nuestra invencible provincia, como dice nuestro gobernador (Maximiliano Pullaro). Hemos soportado de todo: pestes, tragedias, incendios, epidemias de todo tipo; en los últimos años, una epidemia de violencia que algunos durante mucho tiempo planteaban que solo sucedía en Rosario, pero que es un problema, como estamos viendo hoy, muy arraigado en la Argentina, en la falta de oportunidades, en la destrucción de los vínculos familiares, en la falta horizonte de nuestros chicos”.

“Y en esa historia común, siempre hemos ido reafirmando algo que la Argentina en algún momento va a entender: si el país se pareciera más al interior, si se pareciera más a Santa Fe, a Rosario, a lo que representa esta Federación, seguramente sería, de verdad, un país muchísimo mejor que el que tenemos ”, expresó.

EL INTERIOR LE DEJA A LA ARGENTINA TRABAJO, ESFUERZO Y FUTURO Estuve en el Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina, que refleja todo el esfuerzo del interior productivo: levantarse con el gallo para empezar temprano, arriesgarse y trabajar mucho. Esa tozudez que… pic.twitter.com/yLmqCxyY4f

Pablo Javkin y el modelo de país

El mandatario reiteró además una crítica hacia el modelo político centralista del país, y recordó: “Rosario fue, en el núcleo del momento federal de Argentina, votada tres veces para ser capital del país. Las tres veces, una idea centralista que miraba Buenos Aires como núcleo de la Argentina, nos ganó y nos vetaron. Ahí está la Argentina: veinte millones de personas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que cada tanto toman algunas medidas desesperadas para que los dólares que genera el laburo de los que se levantan a la mañana y producen en el interior de la Argentina evite temporariamente una crisis”.

En un pasaje personal, evocó la figura de su abuelo, recibidor de granos del sur de la provincia de Buenos Aires, y denunció que la situación de los productores no ha cambiado demasiado desde entonces. “Las cosas no cambiaron mucho, siguen ganando siempre los mismo que ganaban cuando mi abuelo era recibidor de grano. En tres días ganaron lo que a ustedes les costaría años producir y ganar”, dijo en alusión a la reciente eliminación temporal de los derechos de exportación para granos y derivados por parte del gobierno nacional.

“Y no digo que no hiciera falta salir de la crisis, bienvenido sea salir de la crisis”, sostuvo el jefe municipal, y añadió: “Alguien me dijo que en 3 días cambia todo, pero en cien años no cambia mucho nada y, lamentablemente, eso se sigue cumpliendo. Pero la estabilidad no se construye cambiando las reglas cada tres días. La estabilidad se construye con método”.

La cultura del trabajo

Javkin reivindicó además la cultura del esfuerzo y del trabajo como pilares para el desarrollo nacional. “A veces nos quieren hacer creer que las soluciones son muy sofisticadas. Por supuesto que el mundo evolucionó, que hay un enorme cambio tecnológico, que hay inteligencia artificial, que muchos de nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro, porque el futuro cambia rápido. Pero hay cosas que no cambian, y la cultura del método, del trabajo, del esfuerzo, siempre predomina”, expresó.

“Y cuando la Argentina entra en situaciones difíciles, la sigue salvando siempre la misma cultura del método, del trabajo y del esfuerzo que la sacó toda la vida. Si en algún momento el país deja de tener una autopista de seis carriles para entrar a esa capital enorme donde concentramos casi todos los recursos del país y ponemos esa plata en trenes, en rutas, en riego, en desarrollo de infraestructura para el interior, vamos a tener menos crisis y un mejor país”, concluyó.