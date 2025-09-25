La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Javkin en Federación Agraria: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

En la apertura del congreso de la entidad, el intendente reivindicó "la cultura del método, del trabajo y del esfuerzo" como pilar para el desarrollo del país

25 de septiembre 2025 · 18:23hs
El intendente Pablo Javkin

El intendente Pablo Javkin, presente en el congreso de Federación Agraria.

El intendente Pablo Javkin participó este jueves 25 de septiembre de la apertura del 111° Congreso Anual Ordinario de la Federación Agraria Argentina, que se desarrolla en Rosario durante dos jornadas bajo el lema "La unidad es nuestra siembra; el futuro, nuestra cosecha".

En su mensaje, Javkin destacó los lazos históricos que unen a la ciudad con la Federación Agraria, resaltando que ambos comparten “una característica común: la tozudez para resistir y avanzar, aún frente a las adversidades”. Y amplió: “Es una característica de nuestra invencible provincia, como dice nuestro gobernador (Maximiliano Pullaro). Hemos soportado de todo: pestes, tragedias, incendios, epidemias de todo tipo; en los últimos años, una epidemia de violencia que algunos durante mucho tiempo planteaban que solo sucedía en Rosario, pero que es un problema, como estamos viendo hoy, muy arraigado en la Argentina, en la falta de oportunidades, en la destrucción de los vínculos familiares, en la falta horizonte de nuestros chicos”.

“Y en esa historia común, siempre hemos ido reafirmando algo que la Argentina en algún momento va a entender: si el país se pareciera más al interior, si se pareciera más a Santa Fe, a Rosario, a lo que representa esta Federación, seguramente sería, de verdad, un país muchísimo mejor que el que tenemos”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1971291836221157664&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: "Los pequeños y medianos productores no fuimos los beneficiarios de las retenciones cero"

Pablo Javkin y el modelo de país

El mandatario reiteró además una crítica hacia el modelo político centralista del país, y recordó: “Rosario fue, en el núcleo del momento federal de Argentina, votada tres veces para ser capital del país. Las tres veces, una idea centralista que miraba Buenos Aires como núcleo de la Argentina, nos ganó y nos vetaron. Ahí está la Argentina: veinte millones de personas alrededor de la ciudad de Buenos Aires, que cada tanto toman algunas medidas desesperadas para que los dólares que genera el laburo de los que se levantan a la mañana y producen en el interior de la Argentina evite temporariamente una crisis”.

En un pasaje personal, evocó la figura de su abuelo, recibidor de granos del sur de la provincia de Buenos Aires, y denunció que la situación de los productores no ha cambiado demasiado desde entonces. “Las cosas no cambiaron mucho, siguen ganando siempre los mismo que ganaban cuando mi abuelo era recibidor de grano. En tres días ganaron lo que a ustedes les costaría años producir y ganar”, dijo en alusión a la reciente eliminación temporal de los derechos de exportación para granos y derivados por parte del gobierno nacional.

“Y no digo que no hiciera falta salir de la crisis, bienvenido sea salir de la crisis”, sostuvo el jefe municipal, y añadió: “Alguien me dijo que en 3 días cambia todo, pero en cien años no cambia mucho nada y, lamentablemente, eso se sigue cumpliendo. Pero la estabilidad no se construye cambiando las reglas cada tres días. La estabilidad se construye con método”.

>> Leer más: Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

La cultura del trabajo

Javkin reivindicó además la cultura del esfuerzo y del trabajo como pilares para el desarrollo nacional. “A veces nos quieren hacer creer que las soluciones son muy sofisticadas. Por supuesto que el mundo evolucionó, que hay un enorme cambio tecnológico, que hay inteligencia artificial, que muchos de nosotros no sabemos cómo va a ser el futuro, porque el futuro cambia rápido. Pero hay cosas que no cambian, y la cultura del método, del trabajo, del esfuerzo, siempre predomina”, expresó.

“Y cuando la Argentina entra en situaciones difíciles, la sigue salvando siempre la misma cultura del método, del trabajo y del esfuerzo que la sacó toda la vida. Si en algún momento el país deja de tener una autopista de seis carriles para entrar a esa capital enorme donde concentramos casi todos los recursos del país y ponemos esa plata en trenes, en rutas, en riego, en desarrollo de infraestructura para el interior, vamos a tener menos crisis y un mejor país”, concluyó.

Noticias relacionadas
Los andamios comenzaron a colocarse en la ochava de la Casa Fracassi.

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Rosario potencia su turismo con Civitatis: excursiones y actividades locales en una vidriera global

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Rosario, atravesada por los femicidios en contexto narco, se movilizó por Morena, Brenda y Lara

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

La Corte Suprema de Santa Fe, por mayoría, admitió un amparo de inconstitucionalidad contra la obra social Iapos

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

Lo último

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta

Propuso un menú de alternativas a los acreedores, que incluyen recuperos de hasta 200 % cuando comprometan el abastecimiento de granos
Vicentin: el juez habilitó el cram down y Grassi SA presentó la primera oferta
Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino
La Ciudad

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Fallo de la Corte: Iapos debe cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Fabbiani salió a defenderse: Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo

Fabbiani salió a defenderse: "Ahora se meten con mi familia golpeando muy bajo"

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Ovación
La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Policiales
Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Ciudad
Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
La Ciudad

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Casa Fracassi: una limpieza arranca la restauración del histórico edificio rosarino

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado
Zoom

Andrea del Boca fue absuelta en el juicio por defraudación al Estado

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dolor afecta a más del 50 por ciento de los pacientes con cáncer: cómo aliviarlo

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: No hubo intención de daño
LA CIUDAD

Taxistas detenidos por golpear a un pasajero: "No hubo intención de daño"

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al PJ y a Milei

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
Economía

Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones
Información General

Quini 6: de donde son los apostadores que ganaron más de $1.864 millones

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo
Economía

Las liquidaciones del agro bajaron al dólar y el Tesoro compró para sostenerlo

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, en la visita a Gimnasia

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel