La Capital | Ovación | Brasil

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Dos equipos grandes de ese país acaban de contratar a directores técnicos argentinos. Y ya había otros cuatro dirigiendo.

25 de septiembre 2025 · 16:05hs
Ramón Ángel Díaz.

Ramón Ángel Díaz.

La tendencia parece imparable: los clubes de Brasil, incluidos los grandes, recurren cada vez más a los entrenadores argentinos para digirir a sus equipos. En la Seria A del Brasileiraro, el campeonato nacional de Brasil, ya había cuatro y ahora se sumarán dos más.

Años atrás la sola idea de que un argentino condujera a un equipo brasileño parecía impensable. Pero todo cambia y el fútbol no es la excepción. Primero llegaron a Brasil varios entrenadores brasileños, entre ellos el portugués Abel Ferreira, director técnico del poderoso Palmeiras, y después comenzó el desembarco de argentinos.

Vojvoda, Sampaoli, Crespo y Palermo

Actualmente, en la primera división del fútbol brasileño dirigen cuatro entrenadores argentinos: Hernán Crespo a San Pablo, Juan Pablo Vojvoda al Santos, Martín Palermo a Fortaleza y Jorge Sampaoli al Atlético Mineiro.

Crespo llegó a San Pablo a mitad de año, después de la renuncia de otro entrenador argentino: Luis Zubeldía. Vojvoda, Sampaoli y Palermo llevan menos tiempo en sus equipos, aunque los dos primeros ya tienen antecedentes en equipos brasileños. Sobre todo Vovjoda, que estuvo casi cuatro años en Fortaleza, ganó varios títulos y llevó al equipo a jugar dos veces la Copa Libertadores.

Leer más: El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

Llegan el Pelado Díaz y Zubeldía

Ahora, Internacional, uno de los dos grandes de Porto Alegre, acaba de anunciar la contratación de Ramón Díaz. El riojano ya había dirigido a Vasco da Gama, equipo al que salvó del descenso, y a Corinthians. En Inter, en tanto, ya había trabajado como entrenador Eduardo Chacho Coudet.

El otro equipo que acaba de llegar a un acuerdo con un entrenador argentino es nada menos que Fluminense, el brasileño que llegó más lejos en el Mundial de Clubes: fue semifinalista y perdió contra el Chelsea, que después sería campeón. El Flu se quedó sin técnico por la renuncia de Renato Gaúcho tras la eliminación ante Lanús en la Copa Sudamericana y ya tiene todo arreglado con quien será su sucesor: Zubeldía.

Hace algunas semanas, cuando se hizo cargo del Santos, Vojvoda tomó un equipo seriamente amenazado por el descenso. Pero en pocas fechas lo acomodó y comenzó a recuperarse. Viene de ganarle el clásico al San Pablo de Crespo, un resultado que se celebró en grande en Villa Belmiro.

El desafío más grande quizá lo tenga Palermo, quien se hizo cargo de un equipo de Fortaleza al que le costará mucho salvarse de perder la categoría. Luego de varios años de éxitos al mando de Vojvoda, el equipo del norte de Brasil se cayó a pedazos y será difícil que el exdelantero de Boca pueda salvarlo.

Leer más: Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

El caso de las selecciones sudamericanas

El mismo fenómeno ya se había dado en las selecciones sudamericanas durante las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De los 10 equipos participantes, siete estuvieron a cargo de directores técnicos argentinos: Uruguay (Marcelo Bielsa), Paraguay (primero Guillermo Barros Schelotto y luego Gustavo Alfaro), Chile (Ricardo Gareca), Eduador (Sebastián Beccacece), Colombia (Néstor Lorenzo), Venezuela (Fernando Batista) y por supuesto Argentina (Lionel Scaloni).

Noticias relacionadas
La manifestación en Río de Janeiro.

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Xpu-Ha es una playa en la Riviera Maya, México, conocida por sus aguas cristalinas y ambiente relajado,

México supera a Brasil y Dominicana como el país con las mejores playas de la región

le diagnosticaron cancer de piel al expresidente de brasil jair bolsonaro

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Ariel Holan dio después de Talleres que quedó muy conforme con el funcionamiento de su equipo.

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Lo último

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

El máximo tribunal anuló el rechazo de la obra social a un tratamiento complejo que involucra a una pareja de afiliados y a quien llevará adelante el embarazo. Un leading case en Santa Fe

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Ovación
Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones
Información General

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti