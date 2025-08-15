Historia del Clásico, capítulo 4: El derby se hizo profesional bajo la tutela de la Rosarina

En 1931 comenzó el fútbol rentado. Última década en la que Newell’s y Central jugaron con sus mejores equipos en los torneos de la ciudad

Newell's y Central ya jugaron clásicos en el profesionalismo a partir de 1931 en los torneos de la Rosarina.

En 1931 comenzó el fútbol profesional en Argentina . Lo mismo sucedió en Rosario, pese a la creencia de que Newell’s y Central recién tuvieron equipos profesionales cuando ingresaron a los torneos de Liga organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.

Así es que la era rentada comenzó en Rosario, al igual que en todo el país, ocho años antes del salto que dieron a la AFA rojinegros y auriazules.

En Capital Federal se implantó el profesionalismo el 18 de mayo de 1931 y en Rosario se concretó recién el 22 de junio de ese año. Ese día se creó oficialmente la Asociación Rosarina de Fútbol, reemplazando a la existente Liga Rosarina de Football, que en el segundo semestre de 1931 organizó la Copa Vila con clubes amateurs.

Vale destacar que la división entre amateurismo y profesionalismo no tiene carácter jerárquico sino informativo . Porque la única diferencia es que los futbolistas comenzaron a tener un contrato y percibir un sueldo, algo que ya venían haciendo antes de 1931, “en negro”, en lo que se denominó amateurismo marrón.

Todos los partidos, ya sea en la era amateur como profesional, para las entidades rectoras tienen el mismo valor y la misma importancia. Es que el deporte siempre fue el mismo, con 22 jugadores, dos arcos, una pelota y la misma pasión de los hinchas.

Cualquier intento de poner a una era sobre la otra y no dar el mismo rango a todos los partidos simplemente es un hecho más vinculado al fanatismo y al desconocimiento que a la realidad. No existe ningún documento oficial que exponga que el amateurismo tiene más jerarquía que el profesionalismo o viceversa.

Al igual que esa absurda división que se quiere hacer en Argentina sobre Ligas y Copas. En Argentina se han jugado torneos con el mismo formato, los cuales en un año la AFA los denominó Liga y en otro Copa. Como por ejemplo sucede con el torneo actual.

El que ganó Platense en 2025 está considerado como Liga, mientras que los que ganaron Central en 2023 y Estudiantes en 2024 se encuentran en el rubro de Copas Nacionales, junto al de Copa Argentina, si bien tuvieron el mismo desarrollo del que ganó el Calamar en el primer semestre de este año.

Newell’s ganó el primero del profesionalismo

Entre 1931 y 1938 inclusive hubo 25 enfrentamientos (24 por torneos de la Rosarina y uno por la actual AFA). Central se quedó con 10 duelos, Newell’s con 8 y empataron en 7 ocasiones.

En la era rentada se vieron por primera vez las caras el 2 de agosto de 1931, en el Gobernador Molinas, y la Lepra se impuso 3 a 1 en Arroyito, con tantos de Agustín Peruch, Ignacio González y Pedro Galimberti. Arturo Podestá, de penal, hizo el tanto auriazul.

Este cotejo se jugó en dos partes y tuvo su finalización el 20 de agosto. Es que fue suspendido a los 70’ porque Alfredo Chabrolín, de Newell’s, no permitió la ejecución de un penal favorable a Central al considerar que no era falta. El resultado en ese momento era favorable 2 a 0 para los rojinegros. Se completaron los minutos y ganó la Lepra

Al inicio del profesionalismo, como sucedió en la era amateur, el que marcó el camino fue Newell’s. Los rojinegros no perdieron en los primeros siete partidos del Molinas ante Central (cuatro triunfos y tres empates).

La primera sonrisa auriazul en el profesionalismo fue el 17 de setiembre de 1933. Por el Torneo Estímulo, competencia oficial de la Asociación Rosarina, se impuso 3 a 1 en cancha de Newell’s, con dos tantos de Arturo Podestá (ambos de penal) y Cayetano Potro. Rogelio Zerda anotó el tanto de los locales.

El primero profesional en AFA fue canalla

El 19 de noviembre de 1933 se midieron en cancha de Newell’s (neutral) en el marco de la Copa Adrián Beccar Varela, organizada por la actual AFA. Central ganó 1 a 0 con tanto de Enrique “Chueco” García, a los 30 segundos de juego, en lo que fue el gol más rápido en la historia del clásico.

La expulsión temporal de un futbolista rojinegro

En este partido, a los 40’, se produjo un hecho sin precedentes. Manuel Azurmendi, de Newell’s, quiso sacarle la pelota a Cayetano Potro, pero le cometió una fuerte falta. El árbitro porteño Enrique Escola lo expulsó. Terminado el primer tiempo, como el Vasco era un jugador leal, los jugadores de Central se dirigieron al vestuario para pedirle al juez que le permita seguir jugando.

Escola evaluó la situación y, ante esa gran muestra de honor y compañerismo, permitió que Azurmendi regrese para el segundo tiempo, ante el aplauso de todos. Fue la única expulsión temporaria en la historia del clásico.

Tercera vuelta olímpica canalla ante Newell’s

Al igual que en la Copa Vila 1919, en cancha de Gimnasia y Esgrima de Rosario, y en la Copa Vila 1928, en cancha de Newell’s, Central ganó por tercera vez un campeonato contra los rojinegros. Fue el 19 de julio de 1936, en la final del Torneo Preparación de 1936 organizado por la Rosarina.

Se jugó en el Parque, que fue declarado neutral. Central venció por 3 a 2, con dos tantos de Aníbal Maffei (uno de penal) y Roberto D’Alessandro. Eduardo Gómez y Francisco Rua (penal) descontaron para los leprosos.