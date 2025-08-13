La Capital | Ovación | clásico

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Los canallas ganaron 12 clásicos seguidos entre 1914 y 1918. Fueron campeones frente a su clásico adversario en 1914 y 1919.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

13 de agosto 2025 · 06:15hs
Central en 1915. Los canallas le ganaron los dos clásicos a Newell’s por 6 a 0 marcando una supremacía histórica esos años.

Central en 1915. Los canallas le ganaron los dos clásicos a Newell’s por 6 a 0 marcando una supremacía histórica esos años.

Tras el predominio que tuvo Newell’s contra Central en los inicios del clásico rosarino, con 11 triunfos consecutivos entre 1909 y 1912 inclusive, en 1913 no hubo enfrentamiento entre sí. El motivo fue los canallas dejaron la Liga Rosarina de Football para jugar en la Federación.

Cuando los auriazules volvieron a la Liga Rosarina en 1914, la historia del clásico dio un giro de 180 grados porque Central le ganó 12 partidos seguidos a Newell’s.

La serie comenzó el 25 de mayo de 1914, en la Copa Vila, en la cancha que los canallas tenían en la Villa Sanguinetti. El equipo local se impuso 6 a 2 con goles de Federico Flynn (3, uno de tiro libre), Harry Hayes (2) y Antonio Blanco.

Flynn luego fue presidente del club en cuatro etapas distintas (1918-20, 1923-31, 1934-35, 1951-63). Mientras que Harry Hayes es el máximo goleador canalla ante Newell’s, con 24 tantos documentados, pero esta cifra puede subir ya que hay 13 goles de los auriazules ante los rojinegros de esa época que se desconocen los autores.

Central logró un global de 34 a 0 en los primeros 5 partidos en el actual Coloso

El segundo partido de esta racha fue el 11 de octubre de 1914, en la Copa Vila. Este clásico fue el primero que se disputó en el actual Marcelo Bielsa, ya que Newell’s inauguró su estadio en el parque de la Independencia en 1911. El triunfo fue para Central por 5 a 0 con festejos de Harry Hayes (3), Ennis Hayes y Fidel Ramírez.

Vale destacar que Central venció a Newell’s en los primeros 7 partidos en el Parque. En aquellos primeros 5 clásicos que se jugaron en el actual Coloso, los canallas lograron un global de goles de 34 a 0.

Leer más: El clásico y las estadísticas: Central ahora tiene más triunfos que Newell's en el actual Coloso Marcelo Bielsa

Ese año, el 22 de noviembre de 1914, los canallas le ganaron la final a los leprosos en la Copa Damas de Caridad sin jugar el partido. Según las crónicas de la época, Newell’s no se presentó porque no pudo completar el equipo por ausencia de sus mejores elementos.

Durante la Copa Vila de 1915, Central ganó los dos partidos 6 a 0. El 25 de mayo de ese año lo hizo en la Villa Sanguinetti con 4 tantos de Harry Hayes (uno de penal) y 2 de Ennis Hayes. Mientras que el 17 de octubre logró esa misma goleada en el estadio de Newell’s.

Los medios de la época no publicaron los goleadores y dicen que el equipo local se retiró luego de finalizar el primer tiempo.

La máxima goleada en un clásico en un torneo organizado por la actual AFA

Al año siguiente, el 29 de junio de 1916, Central goleó 8 a 0 a Newell’s en el Parque (cancha neutral) por los octavos de final de la Copa de Honor, con tantos de José Laiolo (3), Antonio Blanco (2), Ennis Hayes (2) y Fidel Ramírez. Fue la máxima goleada del clásico rosarino en torneos organizados por la actual Asociación del Fútbol Argentino.

Mientras que por el torneo de la Liga Rosarina, logra sendas goleadas en la Copa Vila 1916. En la primera rueda, el 30 de julio de ese año, se impuso 4 a 0 como local (los diarios no publicaron los autores de los tantos). Y el 1º de noviembre, en la segunda rueda golea 6 a 0 en la cancha de Newell’s con festejos de Harry Hayes (3), Eduardo Blanco, José Laiolo y Ennis Hayes.

Leer más: Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Dos grandes historias en los clásicos de 1917

La Copa Vila 1917 trajo dos episodios para contar. En la primera rueda, con Central como dueño de casa, los de Arroyito ganaron los puntos. Newell’s estaba desmoralizado porque la Liga Rosarina no habilitó para jugar a Ernesto Celli y Atiliio Badalini, por estar sospechados de ser “profesionales”. Por lo cual el capitán leproso, antes de salir a la cancha, entregó los puntos. Aunque aquel 27 de mayo de 1917, como la cancha estaba llena, con estos dos jugadores inhabilitados, jugaron amistosamente. Los rojinegros ganaron 2 a 0, con dos tantos de Badalini.

En la 2ª rueda, en el estadio de Newell’s, Central se impuso 9 a 0 con goles de Alfredo Woodward (3), Eduardo Blanco (2), Antonio Blanco, Ennis Hayes, José Clarke y Manuel González (en contra). Fue la máxima goleada de la historia del clásico en partidos oficiales.

Leer más: Se cumplen 105 años de la mayor goleada en la historia del clásico: Central 9 - Newell's 0

En los primeros dos clásicos de 1918, Central extendió a 12 los triunfos en fila frente a Newell’s. El 12 de mayo, en el primer clásico por la Copa Vila, ganó 1 a 0 con tanto de Harry Hayes, en el Parque. En ese mismo estadio, que fue declarado neutral por la actual AFA, el 9 de junio de 1918, eliminó a los rojinegros en los octavos de final de la Copa Competencia. Ganó 3 a 1 (Harry Hayes 2 y Antonio Blanco).

Pero 56 días después, Newell’s se tomó revancha. El 4 de agosto de 1918 dejó en el camino a Central en la Copa de Honor. Venció 3 a 0 en el Parque (estadio neutral). Los goles: Atilio Badalini 2 y Juan Francia.

Aunque el que terminó sonriendo en 1918 fue Central. El 20 de octubre, por la 2ª rueda de la Copa Vila, le ganó 1 a 0, con tanto de Eduardo Blanco en terreno rojinegro, y no le permitió salir campeón del torneo rosarino. La Lepra lo hubiese logrado con tan solo empatar.

Central se quedó con una final que tuvo de todo

La edición de la Copa Vila de 1919 deparó otra final entre ambos, porque empataron los dos partidos en el torneo (2-2 en Newell’s y 1-1 en la cancha que Central tenía en la Parada Castellanos) y terminaron con la misma cantidad de puntos.

Esta final comenzó el 11 de enero de 1920, se suspendió por incidentes y culminó el 25 de enero. Tras dos suplementarios y 150 minutos de juego en total en ambos días, Central fue campeón al ganar 1 a 0 (gol de Jacinto Perazzo) a Newell’s, que en la continuidad jugó con 10 hombres debido a que Badalini estaba enfermo y no podía ser reemplazado.

Leer más: La historia de la increíble final que jugaron Central y Newell's en la Copa Vila 1919

Los últimos dos partidos de esa década del 10 fueron en la Copa Vila 1920. En la primera rueda igualaron 1 a 1 y en la segunda, como Central se retiró de la Liga, Newell’s ganó los puntos en disputa.

Noticias relacionadas
Di María conduce la pelota en el duro partido en Tucumán.

La sensación de Di María tras el empate de Central y el camino al clásico

Andrés Merlos (foto) y Fernando Echenique serán los árbitros de los partidos de Newells y Central. 

Están los árbitros para la cuarta fecha Clausura: quién le toca a Newell's y a Central

Ever Banega y Jaminton Campaz disputan el balón en el último Central-Newells

El próximo clásico entre Central y Newell's ya tiene día y hora: cuándo se jugará

El básquet dice presente. El próximo fin de semana el Monumento a la Bandera va a estallar con miles de chicos, como sucedió en la edición de 2024.

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Ver comentarios

Las más leídas

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Lo último

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Leo Belmonte, el único rosarino que queda en La Voz: Hay que llevar a Rosario a lo más alto

Leo Belmonte, el único rosarino que queda en La Voz: "Hay que llevar a Rosario a lo más alto"

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Ocurrió a la altura de bulevar Seguí. La víctima entrenaba junto a otros ciclistas en un grupo llamado "Los nocturnos"

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Por Alvaro Torriglia
Economía

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
La Región

El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar
Policiales

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Newells es un equipo duro, que corre y mete mucho, dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán

Newells, levántate y salta: la Lepra se juega a todo o nada el boleto a cuartos de Copa Argentina

Newell's, levántate y salta: la Lepra se juega a todo o nada el boleto a cuartos de Copa Argentina

Policiales
Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
POLICIALES

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

La Ciudad
Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
LA CIUDAD

Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

Un preso en Rosario se tragó una bombilla y tuvieron que operarlo de urgencia

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses
Policiales

Restos humanos en contenedores: un peritaje clave tardó tres meses

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata
La Ciudad

Proponen el etiquetado energético para viviendas rosarinas: de qué se trata

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión