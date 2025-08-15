San Lorenzo: murió la mujer que fue atropellada por un tren cuando intentó salvar al perro El accidente ferroviario sucedió el jueves a la noche en las inmediaciones de Suiza y Uruguay. 15 de agosto 2025 · 10:00hs

Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren.

Fuentes de la Policía provincial confirmaron el fallecimiento de Delia Cáceres, la mujer de 59 años que el jueves a la noche fue arrollada por un tren en San Lorenzo cuando intentó salvar al perro. El deceso de Cáceres fue anunciado durante este mañana desde el Hospital Granaderos a Caballo de esa ciudad donde había sido trasladada.

El incidente sucedió alrededor de las 21.30 de ayer. Las primeras informaciones obtenidas de vecinos del lugar indicaban que Delia, quien vivía a pocos metros del lugar donde fue el accidente, solía sacar a pasear unos perros y al parecer anoche, en inmediaciones de Suiza y Uruguay, uno de los animales se le escapó. La víctima, salió a correrlo y en esa acción fue golpeada por unos de los vagones del tren que pasaba por el lugar, quedando inconsciente al costado de las vías.

Delia fue atendida por personal médico de Amse y derivada en estado crítico al Hospital Granaderos a Caballo, en un operativo en el participaron efectivos de la seccional 7ª de Policía y de Tránsito municipal. El primer diagnóstico médico indicaba que había sufrido traumatismos varios con pérdida de conocimiento y permanecía intubada.

Pero debido a la gravedad de la situación fue derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde finalmente falleció.