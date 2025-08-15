La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

En el primer día estuvo el mangaka Atsushi Kaneko, entre otros representantes locales y nacionales de la historieta. El domingo, el tradicional desfile de cosplayers

Rosario ya vibra con la Crack Bang Boom. Desde este jueves y hasta el domingo se desarrolla la 14ª edición de la Convención Internacional de Historietas, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven. Enmarcada en la celebración de los 300 años de la ciudad, el encuentro cuenta con una muestra dedicada a este hito, así como el Concurso de Historieta con esa temática. Además, reúne a renombrados referentes del género junto a una amplia propuesta de actividades para toda la familia.

“Creo que lo más destacado del primer día fue la presencia del mangaka Atsushi Kaneko, artista manga e ilustrador japonés, que por primera vez arribó a la Argentina y que se ha publicado su libro para esta ocasión. El mismo artista se sorprendió por la recepción”, dijo Eduardo Risso, de la organización de Crack Bang Boom, este jueves a La Capital .

“Lo que sucedió en todos los espacios fue un estupendo inicio. Yo me encontré con que todo el mundo agradecía por la renovación observada y por la gran cantidad de propuestas que había”, añadió, antes de sumar: “Estamos más que satisfechos”.

En la primera jornada, según el municipio, “hubo importante movimiento de gente”. Risso inclusive estimó que al ser este viernes un día no laborable “seguramente se sumarán muchas personas más y tenemos grandes expectativas para el fin de semana”.

La Crack Bang Boom fue presentada oficialmente el miércoles por el secretario de Cultura de la Municipalidad, Federico Valentini, y por Risso, también creador de la iniciativa, quienes destacaron la inscripción de esta nueva edición en los festejos por el Tricentenario de Rosario, y adelantaron que contará con invitados internacionales, nacionales y locales, muestras, charlas, presentaciones de libros, feria de editoriales, artistas, comiquerías y merchandising, talleres, firmas y dibujos de artistas, revisión de carpetas y portfolios de artistas, concurso de cosplay y mucho más.

“Desde el jueves al domingo vamos a poder disfrutar de un evento internacional de historietas con charlas, propuestas de formación y muchas actividades gratuitas. Es una propuesta para toda la familia que cierra el domingo con algo que ya es tradición; el desfile de cosplayers a partir de las 15, con entrada libre y gratuita”, señaló Valentini.