La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella A partir de una escena que se dio a conocer en el trailer de "Homo Argentum", la actriz fue duramente señalada y repudiada. Ella aseguró que "no es lo que parece" 14 de agosto 2025 · 14:58hs

La actriz interpreta a "Ana" en la nueva película de Francella

“Homo Argentum”, la nueva película de Guillermo Francella, recién se ha estrenado y ya ha dado mucho de qué hablar. Entre todos los comentarios que surgieron alrededor del tráiler, trascendió una polémica en relación a una escena de la actriz Eva de Dominici. En redes, muchas personas alertaron que su personaje podría vehiculizar mensajes controversiales.

En la escena que dejó ver el adelanto, Eva de Dominici interpreta a una mujer que amenaza a Francella con realizar una falsa denuncia por violencia de género, intentando quitarle dinero. Ante este abordaje de una temática tan delicada, la actriz fue altamente cuestionada en redes y medios.

Fue así que, en la premier de “Homo Argentum”, de Dominici aprovechó el micrófono para defenderse. “No es lo que piensan. No es lo que parece”, aseguró la actriz en relación a la criticada escena. “En el trailer que yo vi quizás se puede interpretar así pero no”, confirmó.

Lo cierto es que la actriz no podía adelantar demasiado acerca de la historia en tanto la película no se había estrenado todavía. Pero mantuvo firme la premisa de que su personaje no tiene "nada que ver con lo que se imaginan". Refiriéndose a las denuncias por violencia de género y para evitar malentendidos, de Dominici manifestó que "las estadísticas hablan por sí solas". "Cuando vean la película, se van a dar cuenta de que nada que ver", sostuvo.