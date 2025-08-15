La Capital | Ovación | Central

Central necesita un gol de jugada para no igualar su peor récord negativo desde el inicio

En estas cuatro fechas del Clausura Central no anotó por esta vía y solo vulneró la red rival mediante penales. Su peor registro fue en 2022.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

15 de agosto 2025 · 06:15hs
Alejo Veliz observa al arquero de Lanús Nahuel Losada contener la pelota. Central tiene apenas 2 goles y ninguno de jugada.

Alejo Veliz observa al arquero de Lanús Nahuel Losada contener la pelota. Central tiene apenas 2 goles y ninguno de jugada.

Los primeros cuatro capítulos del Clausura 2025 han deparado un hecho que no es muy común en la historia de Central, que tiene que ver con que el equipo no convirtió goles de jugada y solo festejó a través de la ejecución de un penal. Algo que solamente tiene cuatro antecedentes en la historia canalla. Y un récord, en 2022.

El primer antecedente de Central fue en 1966

La primera vez que se dio esta situación fue en el campeonato 1966, con Manuel Giúdice como entrenador. Los canallas debutaron con un triunfo por 1 a 0 ante River, con un tanto de Adolfo Bielli, de penal. Luego Central estuvo tres partidos sin hacer tantos, ante Estudiantes de La Plata (V) 0-2, Huracán (L) 0-0 y Argentinos (V) 0-2.

Hasta que, en la quinta fecha, en el triunfo por 3 a 1 ante Ferro en Rosario, los auriazules se dieron el gusto de anotar su primer gol de jugada. Central perdía 1 a 0 desde los 16’ con un tanto de Juan Pastorini, y a los 19’ empató Enzo Genonni, pero de penal. Hasta que a los 33’, Marcelo Pagani, tras combinar con Ricardo Videla, se metió en el área y sacó un disparo rasante junto a un poste, para señalar el primer gol de jugada del año.

Leer más: Central: Ariel Holan recupera para el clásico a un nueve, que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

La segunda vez fue con Miguel Ignomiriello en 1968

En el Metropolitano 1968, con Miguel Ignomiriello como entrenador, se dio la misma situación. En las primeras cuatro fechas ningún futbolista auriazul pudo anotar de jugada: River (L) 0-1, Gimnasia de La Plata (V) 1-0 (gol de Juan Masnik, en contra), Independiente (L) 0-0 y Vélez (V) 0-1. Hasta que en la quinta jornada los canallas vencieron 1 a 0 a Quilmes, con tanto de Roberto Gramajo, de cabeza, sobre la hora.

Carlos Griguol vivió lo mismo que este Central de Holan

Durante el Nacional 1978, con Carlos Timoteo Griguol sentado en el banco de suplentes, los de Arroyito tampoco hicieron un gol de jugada en los primeros cuatro capítulos del torneo: Gimnasia de La Plata (V) 0-1, Altos Hornos Zapla de Jujuy (L) 1-1 (tanto de Miguel Manzi, de penal), Vélez Sarsfield (V) 0-1 e Independiente (V) 0-1. Recién en la 5ª fecha, Guillermo Trama rompió el maleficio ante Racing de Córdoba (L) 1-2.

El peor registro fue en la Liga Profesional 2022

Pero el antecedente más cercano, el cual no quiere igualar ante Riestra el Central de Holan, data de la Liga Profesional 2022. En los primeros cinco partidos, los de Arroyito no anotaron de jugada, algo que es récord en este rubro en la historia del club.

En esta racha tuvo tres entrenadores distintos. Comenzó el torneo con Leonardo Somoza, que lo dirigió ante Lanús (L) 0-0 y Huracán (V) 0-2. Luego llegó el interinato de Germán Rivarola, quien en su primer partido venció 1 a 0 a Godoy Cruz en el Gigante, pero con gol de Gaspar Servio de penal, y en la cuarta fecha cayó 2 a 0 contra Vélez en Liniers. En la 5ª fecha asumió Carlos Tevez, pero Central cayó 1 a 0 en Génova y Cordiviola. Hasta que al partido siguiente, en la derrota del equipo del Apache por 2 a 1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, el defensor Cristhian Báez pudo convertir un gol para los canallas que no fue de penal.

