Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico rosarino

El rojinegro accedió a cuartos de final de Copa Argentina superando con justicia a Atlético Tucumán. Newell's tuvo el mejor espaldarazo de cara al clásico.

Lucas Vitantonio

15 de agosto 2025 · 10:02hs
Cristian Fabbiani

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cristian Fabbiani, el técnico de Newell's, durante el partido ante Atlético Tucumán en Salta.

Sin margen de duda el inmenso triunfo de Newell's por 3 a 2 ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina fue el resultado más importante de la gestión de Cristian Fabbiani desde que desembarcó como técnico rojinegro en febrero de 2025.

Porque metió a la Lepra a tres partidos de lograr un título, además se sacó de encima en un encuentro frenético a un rival muy incómodo y, de yapa, porque llegará repleto de confianza “al partido” que todos quieren ganar: el clásico rosarino.

Hay que destacar que lo más trascendente del triunfo leproso en el Padre Martearena de Salta fue que Newell’s mereció con creces lo que consiguió. Que el boleto a los cuartos de final no fue obra de la casualidad ni de los caprichos del fútbol. Es más, fue hasta demasiado castigo haber sufrido tanto para vencer a un oponente al que dominó con holgura en el primer tiempo y al que en el complemento lo controló muy bien.

El palo y palo con los tucumanos

Porque se puso en ventaja con el gol de Luciano Lollo cuando ya había avisado que era más que el Decano. Incluso debió estirar la diferencia en un par de acciones claras y no pudo. Es cierto que se distrajo en un par de centros y lo pagó carísimo con dos goles vía aérea por intermedio de Miguel Brizuela y Coronel para el inesperado 1-2.

Pero allí otro mérito leproso estuvo en rehacerse rápido y en poder irse al descanso empatado en dos con el grito de Gonzalo Maroni. Y luego lo sabido. El golazo a puro coraje y oficio de nueve de Cocoliso González para el 3 a 2 final.

Salta2
Carlos González celebra el tercer gol de Newell's ante el Decano tucumano.

Carlos González celebra el tercer gol de Newell's ante el Decano tucumano.

Newell's se revitalizó antes del clásico

Con este resultadazo, Newell’s está entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina y ahora chocará con Belgrano en septiembre para dirimir un pasaje a la semifinal. Pero lo más trascendente de todo es que Fabbiani logró revitalizar su ciclo tras un inicio de Clausura irregular y con el clásico a la vuelta de la esquina.

Antes el Ogro había terminado un buen primer semestre en el Parque, rescatando al equipo y dándole una identidad de juego aguerrido y combativo. Pero en esta reanudación de la temporada comenzó de forma lagunera en las primeras cuatro fechas (victoria con Independiente Rivadavia en Mendoza, caída con Banfield en el Coloso, empate con Aldosivi en Mar del Plata y nueva igualdad con los santiagueños en el Parque). Por eso la valía anímica y futbolística de superar a Atlético Tucumán por Copa Argentina.

El mejor resultado de la era Fabbiani

En el pasado Apertura el rojinegro de Fabbiani había doblegado 2 a 0 a Boca en el Coloso con notable claridad y un juego muy sólido, pero ese no era un partido mata-mata como el de los tucumanos. Por ello el mejor resultado y por ahora el más importante del ciclo del Ogro es el triunfo ante el Decano en Salta.

Lo que viene será el domingo en la visita a Defensa y Justicia con equipo alternativo por la quinta fecha del Clausura y luego el plato fuerte, el pozo mayor, la excursión a Arroyito en el clásico frente Central, el próximo sábado 23 de agosto.

Newell’s se plantó en el momento justo, mostró una versión muy competitiva y el objetivo de avanzar en la Copa Argentina y llegar fortalecido al derby de la ciudad lo cumplió. Lo que viene será otra historia, visitar al clásico rival y jugarse a todo o nada para darse esa alegría enorme que tanto anhela el pueblo leproso.

