Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

El gobierno nacional dispuso para hoy una jornada no laborable con fines turísticos, pero la actividad en el ámbito privado será prácticamente normal.

15 de agosto 2025 · 08:31hs
El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad este fin de semana.

Foto: La Capital / Archivo.

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad este fin de semana.

En el marco del feriado por un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto, al que se suma el viernes 15, decretado por el gobierno nacional como jornada no laborable con fines turísticos, la ciudad presenta hoy un panorama distinto debido a que la mayoría de las reparticiones oficiales, escuelas y bancos no funcionan en esta jornada. No ocurrirá lo mismo en el ámbito privado, donde la actividad será prácticamente normal, especialmente en el comercio con el Día del Niño que se celebra el domingo y entre hoy y mañana se espera una alta venta en ese rubro.

A todo esto, la Municipalidad de Rosario brindó un detalle de cómo funcionarán distintos servicios durante el fin de semana largo.

En el caso de la salud pública, se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados. Los turnos serán reprogramados.

Distritos municipales

Los centros municipales de Distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte Público de Pasajeros

Los cuadros horarios del TUP serán acordes a día medio festivo para este viernes 15. En lo que respecta al sábado 16 y el domingo 17, funcionarán con el esquema habitual de todos los fines de semana (medio festivo y festivo respectivamente).

Taxis y remises

El cronograma de taxis y remises se desarrollará con normalidad.

Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión SUBE

Permanecerá abierto el de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) el día viernes 15 de 8:00 a 19:30, al igual que el sábado 16 y domingo 17.

Carriles exclusivos

Los espacios destinados a carriles exclusivos en la ciudad no estarán en funcionamiento durante el día viernes 15. Cabe aclarar que sí lo hará el correspondiente a Metrobus en la zona norte.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará normalmente para usuarias y usuarios y estará disponible todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar y en redes de Movilidad Rosario.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Mercado del Patio

El Mercado del Patio abrirá sus puerta con normalidad en sus horarios habituales: de 9 a 21 los locales comerciales, y hasta las 24 los locales gastronómicos.

