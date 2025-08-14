Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Había llegado hace un mes y no obtuvo buenos resultados, aunque se habría ido por la interna política en el club

Aldo Duscher se formó en las inferiores de Newell's y jugó en primera. Ahora es entrenador, aunque acaba de dejar el cargo en Quilmes.

Se sabe que en el fútbol los entrenadores suelen ser los primeros fusibles cuando algo no va bien en un equipo. Pasa en todos los clubes y categorías. Pero también es un hecho que las crisis dirigenciales y la política interna en las instituciones suelen fagositarse técnicos. Y ahora le pasó a un ex- Newell's .

En las últimas horas se supo que un director técnico que se formó como futbolista en Newell's renunció a su cargo en un equipo de la Primera Nacional, apenas semanas después de haber asumido y a días de que la institución vaya a elecciones para renovar sus autoridades.

Se trata de Aldo Duscher, quien renunció al cargo en Quilmes apenas horas después de que el equipo sufriera una dura derrota ante Racing de Córdoba y quedara en una situación delicada en la tabla que se tiene en cuenta para definir los descensos a la Primera B metropolitana.

¿Resultados o política?

En principio se dio por hecho que Duscher decidió alejarse por los malos resultados deportivos, ya que bajo su mando el equipo obtuvo dos victorias, dos empates y tres derrotas en la segunda categoría del fútbol argentino y además fue eliminado de la Copa Argentina por San Lorenzo.

El ex-Newell's había asumido hace un mes en Quilmes, en reemplazo de Sergio Rondina.

Pero ahora hay otra explicación posible para su salida, ya que dentro de dos semanas habrá elecciones en Quilmes para elegir a una nueva comisión directiva y esta situación no sería ajena al alejamiento de Duscher.

Por qué se fue Aldo Duscher

Aunque oficialmente no se dieron a conocer los motivos, trascendieron dos versiones que explican el abrupto final del ciclo. La primera señala que un opositor a la comisión directiva le habría enviado un mensaje al entrenador asegurándole que, en caso de que esa agrupación asumiera la conducción del club, él no continuaría en el cargo. La segunda apunta a un desgaste interno: Duscher ya no contaría con el respaldo de parte del plantel profesional.

Lo concreto es que el Cervecero se quedó sin técnico en la antesala de un partido clave: el sábado visitará a Los Andes, en un duelo directo para escaparle a la zona baja de la tabla. Hasta que se confirme un nuevo DT, la conducción interina quedará en manos de Néstor Frediani y Ricardo Vendakis.

Durante los siete partidos que dirigió, Duscher nunca logró consolidar una identidad de juego. El exvolante de Newell's había asumido hace un mes, en reemplazo de Sergio Rondina.