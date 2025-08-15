Demoraron a dos huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino de cuatro estrellas

La policía arrestó a una mujer de 87 años y a otro hombre por la denuncia de una empleada del establecimiento antes de que se retiraran

Dos personas quedaron demoradas este jueves por un presunto intento de estafa en la zona norte de Rosario. De acuerdo a la denuncia, ambas quisieron irse sin pagar de un hotel cuatro estrellas y la policía intervino por un llamado desde la recepción.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales se llevó a cabo Rondeau al 100, donde los agentes arrestaron a una mujer de 87 años oriunda de Uruguay . También se llevaron a un hombre de 54 años de la misma nacionalidad para investigar lo ocurrido en el establecimiento.

La primera testigo entrevistada por los uniformados dijo que los huéspedes se negaron a pagar por la estadía de una semana . Entonces decidió comunicarse con la central de emergencias 911. Más tarde, ambos clientes fueron trasladados a la comisaría 10ª en busca de esclarecer el episodio.

La Brigada de Orden Urbano (BOU) detuvo a Miriam U. y a Claudio P. cuando iban a retirarse del Hotel Mercure , en inmediaciones del barrio de Arroyito. La jefa de operaciones los denunció por un intento de estafa en el momento del check out .

Tras la llegada de la policía, Sofía C. sostuvo que los huéspedes le dieron una tarjeta inválida en el mostrador. Ante el reclamo por esta situación, ambos se negaron a abonar el depósito por los siete días que pasaron alojados en el establecimiento ubicado sobre el enlace con avenida Alberdi.

>> Leer más: Un hombre fue detenido por estafar hoteles rosarinos con tarjetas falsas

Lo que parecía ser un problema financiero o burocrático despertó las sospechas sobre un intento de estafa al personal encargado del cobro. Dado que ninguna de las personas denunciadas quiso pagar, la empresa optó por llamar a la policía.

La empleada de 29 años detalló que los clientes ingresaron al hotel el jueves 7 de agosto. Desde entonces no habían pagado por los servicios y finalmente quedaron bajo arresto a la espera de la intervención de la Justicia provincial.