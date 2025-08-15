La Capital | Policiales | estafa

Demoraron a dos huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino de cuatro estrellas

La policía arrestó a una mujer de 87 años y a otro hombre por la denuncia de una empleada del establecimiento antes de que se retiraran

15 de agosto 2025 · 09:34hs
El supuesto intento de estafa ocurrió este jueves en la zona norte.

Foto: Google Maps.

El supuesto intento de estafa ocurrió este jueves en la zona norte.

Dos personas quedaron demoradas este jueves por un presunto intento de estafa en la zona norte de Rosario. De acuerdo a la denuncia, ambas quisieron irse sin pagar de un hotel cuatro estrellas y la policía intervino por un llamado desde la recepción.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales se llevó a cabo Rondeau al 100, donde los agentes arrestaron a una mujer de 87 años oriunda de Uruguay. También se llevaron a un hombre de 54 años de la misma nacionalidad para investigar lo ocurrido en el establecimiento.

La primera testigo entrevistada por los uniformados dijo que los huéspedes se negaron a pagar por la estadía de una semana. Entonces decidió comunicarse con la central de emergencias 911. Más tarde, ambos clientes fueron trasladados a la comisaría 10ª en busca de esclarecer el episodio.

Denuncia de estafa en el Hotel Mercure

La Brigada de Orden Urbano (BOU) detuvo a Miriam U. y a Claudio P. cuando iban a retirarse del Hotel Mercure, en inmediaciones del barrio de Arroyito. La jefa de operaciones los denunció por un intento de estafa en el momento del check out.

Tras la llegada de la policía, Sofía C. sostuvo que los huéspedes le dieron una tarjeta inválida en el mostrador. Ante el reclamo por esta situación, ambos se negaron a abonar el depósito por los siete días que pasaron alojados en el establecimiento ubicado sobre el enlace con avenida Alberdi.

>> Leer más: Un hombre fue detenido por estafar hoteles rosarinos con tarjetas falsas

Lo que parecía ser un problema financiero o burocrático despertó las sospechas sobre un intento de estafa al personal encargado del cobro. Dado que ninguna de las personas denunciadas quiso pagar, la empresa optó por llamar a la policía.

La empleada de 29 años detalló que los clientes ingresaron al hotel el jueves 7 de agosto. Desde entonces no habían pagado por los servicios y finalmente quedaron bajo arresto a la espera de la intervención de la Justicia provincial.

Noticias relacionadas
El mensaje intimidatorio dirigido a Ángel Di María fue acompañado por disparos.

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Carlos Razzetti: Tengo 71 años, cuatro infartos y cuatro baipases coronarios, polineuritis aguda y una secuela o deficiencia crónica coronaria del 68%

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

El móvil del Servicio Penitenciario que trasladaba a Osvaldo Popito Zalazar recibió 27 impactos de bala.

Juzgan a cuatro acusados de matar a un preso que volvía de salida transitoria

Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Ver comentarios

Las más leídas

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Lo último

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras una subasta de bienes decomisados al delito

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras una subasta de bienes decomisados al delito

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

Netflix: la vertiginosa y caótica película con Brad Pitt y Bad Bunny

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras una subasta de bienes decomisados al delito

Es el primer nosocomio de la provincia que recibe ese tipo de ayuda proveniente del remate de bienes incautados por la Justicia a organizaciones criminales

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras una subasta de bienes decomisados al delito
Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

la ciudad

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro
LA REGION

Murió la mujer que fue arrollada por un tren cuando intentó salvar al perro

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

Ovación
Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newells llega afilado y en alza al clásico rosarino

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico rosarino

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newells llega afilado y en alza al clásico rosarino

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico rosarino

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

Central necesita un gol de jugada para no igualar su peor récord negativo desde el inicio

Central necesita un gol de jugada para no igualar su peor récord negativo desde el inicio

Policiales
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

La Ciudad
El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras una subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras una subasta de bienes decomisados al delito

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Llega a la ciudad la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newells: Esto sigue y vamos por más

Por Hernán Cabrera
ovacion

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Por Miguel Pisano
Policiales

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson
Zoom

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527
Información General

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos
El Mundo

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos

Arranca la 14º Crack Bang Boom, en una edición más rosarina que nunca

Por Morena Pardo
Zoom

Arranca la 14º Crack Bang Boom, en una edición más rosarina que nunca

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky
La Región

Sofocan un incendio cerca de la casa de Lionel Messi en el country Kentucky

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia
Policiales

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda
La Ciudad

Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda