La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

Economistas coinciden en que la fuerte suba de los tipos de interés que provocó el gobierno impactará en la economía real

14 de agosto 2025 · 21:55hs
La tasa de utilización de la capacidad instalada en la industria no alcanza al 60%.

El brutal aumento de las tasas de interés que indujo el gobierno para frenar la escalada del dólar profundizará el freno de la actividad económica. La mayoría de los economistas consideran que la restricción crediticia y la sequía de pesos se sumarán al ancla salarial para consolidar la recesión.

El economista Andrés Salinas advirtió que este nivel de tasas “hace que sea más caro producir, invertir y hasta consumir” y “esto va a terminar pegando en actividad”, lo cual puede generar un escenario recesivo.

En la misma línea, el economista Amilcar Collante, subrayó el problema de estas tasas para sostener la recuperación económica. “En empresas se ve claro como el stock de adelantos empezó a caer en términos nominales porque no quieren convalidar tasas de interés que llegaron a estar arriba del 80 %, cuando al inicio de todo esto estaban en torno en 35 %”.

Además, el especialista señaló que esto también va a pegar en las familias. “Los hipotecarios ya están en UVA +10 %, hay algunos +11 %, +12 %”, detalló.

Todo esto se da en un contexto en el cual los salarios de convenio están subiendo de acorde con la pauta del 1 % mensual que busca imponer el gobierno. En ese marco, Collante advirtió que seguramente hacia fines de este mes se va a estar viendo un freno en la toma de créditos.

Si bien la suba de tasas contribuye a reforzar la estabilidad financiera de corto plazo, también representa un costo creciente para el financiamiento en moneda local, en un momento en que la actividad económica aún da señales mixtas y el consumo interno continúa moderado.

Por su parte, el asesor financiero Nau Bernues expresó que las consecuencias de este cambio en el esquema monetario representa un “freno de mano y casi marcha atrás” para la economía real. “Si vos tenés que hacer una inversión hoy y tenés los pesos, quizás la demorás un mes o dos meses porque te pones a hacer tasa en pesos y la inversión la haces más adelante”, profundizó.

“El mercado está poniéndose cada vez más nervioso y es momento que el gobierno también empiece a sacar nuevas medidas, a cambiar un poco el el discurso o el chip de lo que venía haciendo, gran parte está extrañando fuertemente las Lefi”, agregó el especialista.

A media máquina

La economía real ya viene sufriendo un duro invierno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la industria utilizó el 58,8 % de su capacidad instalada en junio. Si bien la cifra mejoró levemente respecto de mayo, y en términos interanuales, se mantuvo debajo del 60 % por séptimo mes consecutivo.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (83 %), papel y cartón (68 %), industrias metálicas básicas (64,3 %), sustancias y productos químicos (64 %) y productos alimenticios y bebidas (62,7 %). Por el contrario, los que se ubicaron debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,1 %), edición e impresión (52,8 %), industria automotriz (52,0 %), productos textiles (50,4 %), metalmecánica excepto automotores (45,9 %), productos de caucho y plástico (41,7 %) y productos del tabaco (40,2 %).

Respecto de hace un año, la principal incidencia positiva se observó en las industrias metálicas básicas, que presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (56,6 %). Esto fue explicado fundamentalmente por el crecimiento en la producción de acero.

La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó su último informe de actividad. Los datos anticipados de julio indican una suba de la actividad industrial en torno a 2,8 % en términos interanuales.

En términos mensuales, luego de la caída de junio, se proyecta que julio se mantenga estable. Pero, más allá de estos datos, se observa un desempeño bajo al compararlo tanto con el mes anterior, como con el mismo período de 2022 y 2023.

Entre los sectores que presentaron una suba mensual sin estacionalidad respecto a junio se ubican los despachos de cemento (+2,4 %), aunque aún en bajo nivel productivo, ya que se encuentra un 22 % por debajo del mismo periodo de 2023. En menor medida, registró una suba mensual el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales (+1,6 %), y la liquidación de divisas agroindustriales (+0,6 %), en un julio que fue récord, correspondiente al último ingreso de divisas previo a la finalización de la reducción temporal de derechos de exportación, aunque luego se hiciera definitiva.

Por el contrario, presentó una disminución mensual el sector automotor (-9,8 %) debido una baja en las exportaciones.

El crudo invierno

En el segundo cuarto del año, la actividad económica cerraría con un crecimiento cercano al 1 %, lejos del 3,9 % del tercer trimestre y apenas la mitad del crecimiento que se verificaba en el último cuarto del 2024. Así lo proyectó la Fundación Mediterránea, en un informe basado en el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae).

“Durante el mes de mayo, según las cifras difundidas por Indec, 7 de los 10 principales sectores de la economía se contrajeron, siendo la construcción el sector de mayor contracción. De esta manera, el nivel de actividad sigue mostrando fuertes diferencias según el sector de que se trate”, señaló la entidad.

Los sectores con mejor nivel de actividad, subrayó, siguen siendo intermediación financiera, agro y minería. Entre los sectores que mantienen bajos niveles de actividad se encuentran la construcción, la industria y el sector de electricidad, gas y agua.

En el caso de la actividad industrial, La Mediterránea indicó que mientras ocho ramas industriales se ubican en terreno negativo en la comparación con noviembre de 2023, con una merma promedio de 10 % respecto a dicho mes, las otras ocho se ubican en terreno positivo con un incremento promedio de 3,7 %.

El informe señaló que, entre las ramas mejor posicionadas en términos de actividad, se ubican: otros equipos de transporte (+13 %), alimentos y bebidas (+5 %) y sustancias y productos químicos (+3,7 %). Entre las ramas peor posicionadas se encuentran: productos de metal (-20 %), productos minerales no metálicos (-15,8 ) y productos textiles (-15,5 %).

Pedidos de informes

El diputado provincial Carlos Del Frade presentó pedidos de informes en la Legislatura, para que el el gobierno provincial informe qué medidas tomó ante los 37 despidos en Algodonera Avellaneda. También requirió un informe sobre la situación empresarial, financiera y laboral en torno a la deuda salarial con los trabajadores de Vassalli en la ciudad de Firmat.

También advirtió sobre “el padecimiento que sufren los trabajadores de la empresa láctea Verónica sigue profundizándose”. La Secretaría de Trabajo de la Nación dejó vencer el nuevo plazo para que Verónica pague el salario del mes de julio. El resultado es que solamente se cobró el 70 por ciento de junio, nada de julio ni tampoco el aguinaldo”, así lo informó este miércoles el diputado Carlos del Frade que sigue el litigio desde sus inicios.

En ese tono Del Frade manifestó que, “cada familia se queda sin más de cinco millones de pesos y hay muchos que acordaron el retiro por la mitad de la indemnización en diez cuotas”.

“Un abuso muy parecido a la letra del procedimiento de crisis que todavía no fue aceptado pero que se pone en práctica con estos hechos de extorsión”, dijo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, hace equilibrio entre la tasa de interés y el dólar.

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El Banco Central salió a jugar fuerte para garantizar que la licitación extraordinaria de deuda a la que convocó Caputo tenga éxito.

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

el dolar oficial acelero su caida y cerro a $1.300: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, no quiere que el gobierno nacional ceda recursos a las provincias 

El gobierno no se da por vencido y pelea el reparto de recursos de los gobernadores

