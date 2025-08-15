La Capital | Policiales | estafas

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

La Policía Federal realizaron tres allanamientos en inmuebles del microcentro de Rosario.

15 de agosto 2025 · 09:05hs
Estafas y presunto lavado de dinero. La Policía Federal realizó tres allanamientos en el microcentro de Rosario. 

Estafas y presunto lavado de dinero. La Policía Federal realizó tres allanamientos en el microcentro de Rosario. 

El financista rosarino Pablo Arcamone fue detenido este jueves tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal en el marco de una causa judicial por estafas a inversores y presuntas maniobras de lavado de dinero.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación señalaron que la investigación está a cargo del fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos Complejos.

Los voceros consultados no brindaron precisiones a la espera de la audiencia de imputación que se realizará en los próximos días, pero sí confirmaron que los procedimientos se cumplieron en San Martín al 300, Rioja al 300 y en Córdoba, todos inmuebles ubicados en el microcentro de Rosario.

Arcamone quedó detenido y será llevado a audiencia imputativa en una audiencia cuya fecha y hora aún no fue establecida por las autoridades del MPA. Arcamone es un agente de bolsa, comerciante de granos y operador de cambio que fue denunciado por lavado de activos, estafa y presunta asociación ilícita.

