El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

La autoridad monetaria impuso más requisitos de inmovilización a los bancos. Busca asegurarse su participación en la licitación de deuda

El Banco Central salió a jugar fuerte para garantizar que la licitación extraordinaria de deuda a la que convocó Caputo tenga éxito.

Tras la fallida licitación de deuda del lunes pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió extremar el apretón monetario para secar la plaza de pesos y frenar la presión cambiaria. En ese marco, y para garantizar la licitación de urgencia que el Tesoro convocó para el lunes próximo, la autoridad monetaria volvió a subir encajes, que a la vez podrán ser integrados con los títulos que tienen los bancos. Precisamente, el miércoles por la tarde se convocó a una reunión virtual con los referentes del sector financiero para garantizar la nueva operatoria. El dólar oficial volvió a bajar pero también lo hicieron las acciones y los bonos. La actividad económica se paró en seco.

El Central decidió cambiar algunas normativas con el fin de endurecer el sistema de encajes que pesa sobre el sistema bancario. Las modificaciones regirán desde el próximo lunes 18 de agosto e impactarán directamente en la liquidez. La medida, formalizada mediante la Comunicación “A” 8302, también refuerza el control sobre la posición global neta de moneda extranjera de las entidades.

Según decidió el BCRA, desde el 19 de agosto hasta el 28 de noviembre, las tasas de encaje aplicables a depósitos a la vista, plazos fijos con cancelación anticipada diaria, fondos comunes de money market, pases pasivos y cauciones bursátiles pasivas aumentarán en 5 puntos porcentuales para los principales bancos y ciertas sucursales o subsidiarias de los principales bancos globales.

Además, el BCRA permitirá que parte de esta exigencia adicional se pueda integrar con títulos públicos en pesos emitidos por el Tesoro nacional, siempre que sean adquiridos en licitaciones especiales a partir del 18 de agosto. Todas las entidades, desde el 19 de agosto, podrán integrar hasta tres puntos porcentuales de encajes con este tipo de instrumentos para depósitos a la vista.

Posición en divisas

A su vez, habrá una nueva forma de calcular el encaje en pesos desde el lunes de la semana que viene. Ya no se usará el promedio mensual sino el de cada día hábil. Pese a esto se considerará que si los bancos no llegan a cumplir un día, pueden compensarlo en otros días del mes, pero con ciertos límites.

Para reforzar esta normativas se elevaron las multas. Si un banco no cumple con el encaje o se pasa en su posición en dólares, deberá pagar tres veces la tasa de política monetaria del BCRA, la Tamar. A su vez, durante este período, se sube en 5 puntos porcentuales la tasa del encaje para ciertos depósitos si los bancos no lo cumplen. Lo que implica que, si el banco no usa títulos del Tesoro, paga más encaje.

Además, la autoridad monetaria reforzó el control sobre la posición global neta de moneda extranjera de las entidades financieras. Si bien no modificó los límites vigentes para este indicador, dispuso que, a partir del 18 de agosto, cualquier exceso sobre el tope establecido quedará sujeto a un cargo en pesos equivalente a tres veces la Tamar de los bancos, conforme a la metodología vigente.

El lunes, el Tesoro pudo renovar apenas el 61 % de los $15 billones que vencían en la semana. Luego del traspié, el gobierno anunció una nueva colocación de urgencia para el próximo lunes 18 de agosto. Frente a las dudas sobre a dónde irá a parar el excedente, Federico Furiase, director del Banco Central y mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la nueva medida: “Los pesos serán absorbidos de manera inmediata vía aumento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos a ser suscriptos el lunes próximo”.

Pesos en la manga

En paralelo, el Banco Central abrió la ventana de pases activos para dar garantía de liquidez y “disipar la volatilidad”. Para el analista Andrés Reschini, el desarme de las Lefi sin un esquema similar que sea efectivo para evitar la volatilidad de tasas en un contexto de incertidumbre electoral y presión cambiaria “derivó en este escenario”. El gobierno, dijo, “prioriza la baja en la inflación y calma cambiaria” pero la suba de tasas “tendrá un contrapeso enorme en la actividad”.

En medio de un nuevo refuerzo del torniquete monetario, el Banco Central mantuvo un encuentro virtual con representantes de las principales cámaras y entidades financieras. Participaron de la reunión virtual más de 200 personas, en su mayoría representantes de entidades financieras. Desde el BCRA, buscan detallar la implementación técnica del cambio normativo, dado que se trata de una regulación compleja

En este escenario, el dólar mayorista oficial cayó por décima jornada consecutiva y se ubicó en los $1.300, ante supertasas que superaron el 70%. El minorista retrocedió a $1.311,41 para la venta en el promedio de entidades financieras. El volumen operado en el segmento contado ascendió a u$s 529,5 millones.

Frágil tregua

Para el economista Federico Glustein, los inversores salen del dólar quieto para ir a tasa corta y alta, y, previo a las elecciones, se redolarizan. “Lo probable es que esta secuencia tasa dólar se pueda recalentar en la próxima semana y acabar la baja de paz cambiaria con una baja de tasa”, concluyó.

La renta variable se derrumbó. El S&P Merval cayó 4,4 % mientras que medido en dólares cedió 2,9 %. La baja se explica por los balances bancarios que se conocieron hasta el momento, que “no han sido alentadores”. Los bonos en dólares también cayeron de forma generalizada hasta 0,8 % de la mano del Bonar 2038 y el Bonar 2035, seguidos por el Global 2035 (-0,7 %) y el Global 2029 (-0,6 %).