Derrumbe de una casa en barrio Azcuénaga: perdieron todo y necesitan ayuda Sucedió en San Juan al 5300, en la zona oeste de Rosario. En el lugar vive una familia que sufrió cuantiosas pérdidas materiales. Cómo colaborar 14 de agosto 2025 · 13:59hs

El derrumbe se produjo en una vivienda de barrio Azcuénaga. Foto: Virginia Benedetto / La Capital El derrumbe se produjo en una vivienda de barrio Azcuénaga.

Una familia de barrio Azcuénaga, en la zona oeste de Rosario, se quedó sin nada este miércoles al producirse el derrumbe de su casa. El hecho, que no causó heridos, se produjo mientras se realizaban trabajos para refaccionar la vivienda y dejó a sus ocupantes quebrados en lo anímico por las cuantiosas pérdidas materiales que sufrieron. Todo sucedió en San Juan al 5300.

Rosario, la dueña del inmueble y que cursa un embarazo de 4 meses, narró lo ocurrido. Tanto ella como su pareja y el albañil que trabajaba en el lugar se salvaron del derrumbe de casualidad. La joven contó que ayer tenía previsto visitar al obstetra para consultarlo sobre unas vitaminas que necesitaba porque se sentía muy débil. Pero se confundió de hora y junto con su pareja fue a ver al médico un par de horas de lo acordado. Así, en lugar de estar a las 13 en el consultorio fue a las 11.

Esa confusión de horarios les salvó la vida a ellos y también a Luis, el obrero que logró advertir a tiempo que se producía el desmoronamiento y pudo salir ileso. La joven, aún en shock por lo ocurrido, brindó este jueves su testimonio: “Comenzamos unas reformas en la casa para que quedara más linda, como me gustaba a mí, y preparando todo para llegada del bebé. Y cuando estaba en lo del médico, me llamó el muchacho que trabajaba acá para avisarme lo que había pasado. Cuando regresé me encontré con que se había caído todo. Perdí todo”.

Derrumbe casa San Juan 5300-- Un derrumbe con fuertes pérdidas materiales Cuando Rosario dice “todo”, quiere decir que la vivienda quedó prácticamente inhabitable, incluso con riesgo de un derrumbe aún mayor. “No lo puedo creer, perdí todo lo que había comprado, sillas, cocina, todo, me quedé sin nada. Todo lo que ahorré durante el tiempo que llevo trabajando lo puse en mi casa, y ahora me quedé sin nada”, expresó a El Tres, casi al borde de las lágrimas.

“Ahora no quiero entrar. Cada vez que me asome veo todos los muebles nuevos, los cuadros, todo sepultado. Incluso los estudios del obstetra que los dejé en mi casa porque solo le fui a pedir unas vitaminas. Todo lo que ganaba en el trabajo lo puse en esta casa, que era la de mi abuela y era lo único que nos quedaba a mí y a mis dos hermanos. Lo poco teníamos se ponía acá y ahora ya no hay nada”, expresó. Derrumbe casa San Juan 5300- Cómo ayudar “Cuando llegué y me encontré con este desastre, lo único que atiné a hacer fue preguntarle a Luis si estaba bien y enseguida me cayó la ficha de que me quedé sin nada. Yo estoy con la ropa de ayer”, agregó Rosario. La joven pidió ayuda para poder reconstruir la vivienda. No solo materiales para poder reconstruir el inmueble, sino también cosas elementales como ropa, ya que no pudo rescatar nada de entre los escombros. Quienes puedan dar una mano deben comunicarse al 341-358 2862.