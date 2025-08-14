El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

La temperatura máxima no pasaría de 15º y la mínima sería de apenas 3º. Para el sábado pronostican una suba en los registros y posibles lluvias aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 15º y una mínima de 3º, en la previa de un sábado anunciado con una suba en los registros y posibles lluvias aisladas.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del este, un registro de 3º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 6º. Para la tarde se espera cielo ligeramente nublado y una máxima de 15º, bajando a 10º por la noche.

El sábado tendría una máxima de 15º y una mínima subiendo hasta los 6º, con algunas probabilidades de lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche.

El domingo estaría algo nublado y tendría las marcas en aumento, con registros entre 18º y 9º.

Para el lunes anticipan una máxima de 20º y una mínima de 12º, aunque desde la tarde otra vez podría haber lluvias aisladas.

El martes podría tener lluvias matinales, lluvias aisladas desde la tarde, una máxima de 16º y una mínima de 12º.

El miércoles estaría parcialmente nublado, con una máxima de 19º.