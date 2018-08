El delantero de Central, Germán Herrera, destacó la importancia del partido que el equipo de Arroyito disputará el próximo domingo ante Racing y señaló: "Es una linda medida para tratar de seguir sumando que es lo importante y ver bien dónde estamos parados".

"Va a ser un lindo partido, Racing es uno de los equipos que mejor ataca", se entusiasmó Herrera, quien se convirtió en uno de los cambios obligados del entrenador canalla, Edgardo "Patón" Bauza, para darle una inyección de energía extra al equipo en el segundo tiempo.

"Estoy contento porque se empezó un nuevo proceso, tenemos puntaje ideal y no nos hicieron goles., eso nos deja bien, muy felices"

"Desde que llegó Bauza, trató de implementar el orden como primera opción para el trabajo", reflexionó Herrera, y añadió: "Tácticamente trabaja muy bien y el equipo lo está entendiendo bien. La actitud la tuvimos siempre, el equipo siempre dejó todo y trató de ganar todos los partidos".

Asimismo, afirmó: "Desde que me tocó volver siempre vine con la ilusión de hacer un buen papel siempre. La motivación es ponerme esta camiseta, eso es lo que a uno lo lleva a tratar de dar el máximo. Las ganas de hacer las cosas bien están siempre".





A continuación, los principales conceptos de Herrera en la conferencia de prensa que ofreció hoy en Arroyo Seco:

"La competencia interna potencia al grupo. Estamos felices por el presente pero no nos tenemos que volver locos, esto recién comienza y es un campeonato largo. A todos los equipos les está costando ganar y nosotros tenemos que seguir partido a partido".





"Estoy apoyando al equipo como siempre. Yo me siento importante, el día que no lo sienta me quedo en mi casa. Gracias a dios me estoy sintiendo bien, siento que puedo aportarle al equipo y a la institución. Eso me hace feliz para venir a entrenar cada día".





"El mantener el equipo está haciendo fuerte al grupo, estamos consiguiendo los objetivos. Uno en esto es coherente y entiende lo que el entrenador ve en el equipo. Los que estamos afuera siempre queremos jugar, pero el equipo está haciendo un buen trabajo".





"Me siento bien, lógicamente todos queremos jugar, pero son decisiones del entrenador y uno trata de hacer lo mejor desde donde le toca y yo estoy bien, esperando mi oportunidad".





"Estoy contento porque se empezó un nuevo proceso, tenemos puntaje ideal y no nos hicieron goles. Eso la verdad que nos deja bien, muy felices, con muchas ganas y energías para continuar. El grupo tomó muy bien el trabajo del Patón y su CT".