Heinze: "Vamos a entregar todo para darle una alegría al hincha de Newell's"

Gabriel Heinze dijo que lo que no puede faltarle a Newell's en el Gigante es la decisión de buscar el resultado.

No es un entrenador que se sienta a gusto hablándole al hincha. Le escapa a la demagogia. Prefiere que su trabajo sea el que se evalúa. Así y todo, Gabriel Heinze se permitió una licencia en la conferencia de prensa de este jueves al mediodía, previo al clásico . "Vamos a entregar todo lo posible para darle una alegría", declaró el entrenador de Newell's, con gesto calmo y sereno pese a la ansiedad que se acostumbra a vivir los días anteriores al partido más importante de la ciudad. El DT no tuvo dudas que "será un partido duro y lindo" de jugar el que se disputará este sábado en el Gigante.

" No soy una persona que con mis declaraciones gane adeptos e hinchas . Siempre fui de dar lo que puedo, en silencio, lo que está a mi alcance", sentó postura Heinze cuando se le planteó cuál era su mensaje al hincha. Pero de inmediato, dijo sin vueltas: " Vamos a entregar todo lo posible para darle una alegría ".

Heinze no quiere que el clásico sea uno más para Newell's

Acerca del estado de salud de Brian Aguirre y Armando Méndez, quienes tuvieron distintas dolencias, señaló: "Están cada vez mejor Hoy vamos a entrenar y veremos como están. Pero lo fundamental es que están con muchas ganas".

El entrenador manifestó que lo que "no le debe faltar al equipo" en un partido de semejante relevancia es "buscar el resultado positivo. Habrá momentos de defender bajo o de una presión alta. Pero no puede faltar que el equipo no busque el resultado".

Heinze sostuvo que una victoria, más allá de tratarse de un clásico, nunca está por delante de la manera de conseguirlo. "Pienso que para buscar un resultado tiene que haber una idea y una forma. A mi me gusta una determinada forma. A otros técnicos les gustarán otras", dijo Heinze, a la vez que resaltó que "virtudes y cosas positivas tiene muchas el equipo" para confiar en un buen rendimiento en el Gigante. "Lo más lindo y positivo es la dedicación, la entrega", destacó.

"Es un partido emocionalmente muy alto. Es distinto a todos, Creo que es por la ciudad. Hay mucha pasión", resaltó del clásico.

Heinze planteó que no es lo mismo si está o no Malcorra en el conjunto canalla. "Estamos hablando de un jugador importante, con calidad individual muy buena. Siempre vemos las posibilidades y variantes del rival. Lo que hacemos todos los entrenadores es llegar al partido teniendo en cuenta cualquier inconveniente que puede mostrar el rival. Pero el plan nuestro es el mismo", subrayó.