Heinze se hizo cargo: "Al partido lo pierdo yo"

Gabriel Heinze no dudó en asumir sus responsabilidades al mando de este Newell’s que expuso muchas inconsistencias en su visita a la Boca. Hubo errores que condenaron rápidamente su suerte en el cotejo. Y esas llamativas fallas e imprecisiones fueron absorbidas por el Gringo como cabeza de grupo. “Hoy me equivoqué yo porque jugamos un posicionamiemto al que le faltaban piezas en el circuito. Fuimos cambiando eso sobre muchas decisiones mías. El responsable de todo hoy soy yo ”, confió el DT rojinegro.

En ese sentido de análisis y autocrítica, Heinze profundizó: “Nosotros veníamos haciendo mejor las cosas, y ellos nos generaban situaciones de peligro que no me gustaba. En el segundo tiempo, hicimos las cosas un poco mejor, pero el equipo no estuvo como venia jugando. Y el responsable de eso soy yo ”.

Sobre el gol anulado a Recalde en el complemento, el Gringo trató de evitar la polémica. “Ya no me interesa seguir refiriéndome a eso. No me produce nada. Estoy preocupado por otras cuestiones. Son cosas que estoy acostumbrado a vivirlas”.