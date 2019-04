Las chances de que Gabriel Heinze pueda ser el DT de Newell's están latentes. No quiere decir que al final, el próximo 30 de junio, esto se concrete, pero en el run run de allegados sostienen que "tiene muchas ganas de tomar el desafío". Sin dudas que si esto se concretara como esperan en el Parque sería la apuesta ideal. Quizás la única sacando de la carrera a los top como Martino y Bielsa. Es el hombre indicado por conocimiento, seriedad y respaldo del mundo leproso. Si en el momento indicado llega a un acuerdo con los directivos no habría voces opositoras a esta designación, todo lo contrario. Pero por el momento el Gringo sólo está analizando el panorama porque respeta el lugar en el que está y con el que tiene vínculo hasta mediados de año: Vélez. Esto no quiere decir que no piense a futuro y de hecho charló con algunos allegados y amigos de la entidad leprosa. Esto no quiere decir que sí o sí será el próximo DT leproso.

"El Gringo tiene muchas ganas, pero pretende que haya un consenso general. Tanto del oficialismo como de la oposición", le confió a Ovación una de las fuentes consultadas y que coincidió con otra que no sólo ratificó estos dichos sino que redobló la apuesta: "Hasta el Tata (Martino) le pidió que agarre".

Si hay algo que caracteriza a Heinze es la seriedad con la que se maneja. Y, a la vez, le gusta trabajar en paz y sin sobresaltos del exterior, algo que en Newell's no sobra por estos tiempos ni sucedió en otros momentos de crisis futbolística y económica. Por eso pregona por una unión de las partes, de acuerdo a lo que confiaron las distintas voces consultadas por este diario. Es decir, pretendería que en caso de aceptar el desafío de conducir a la Lepra en una temporada complicada, en la que se jugará la permanencia en primera división, es que tanto el oficialismo como la oposición empujen por el bienestar de la entidad por sobre los egos o intereses personales. Esta sería una condición sine qua non para tomar la posta que dejó vacante Bidoglio.

Días atrás, de acuerdo a lo que trascendió, el Gringo compartió una comida como lo hizo en varias ocasiones con Maximiliano Rodríguez. Y, según cuentan, el tema Newell's se mencionó en la reunión y una vez más mostró cierto entusiasmo por el desafío que tendrá Newell's. Y si hay algo que al ex jugador lo seduce "son los desafíos, como lo hizo en Godoy Cruz, Argentinos Juniors y ahora en Vélez". Todo esto también lo sostienen quienes lo rodean, a pesar de que es tan hermético que ni siquiera los propios ayudantes saben "lo que va a determinar una vez que finalice su contrato con Vélez".

Un tema que siempre está sobre la mesa de análisis en Ñuls es el dinero. Porque el club no sólo tendrá que conseguir fondos para afrontar el costo del cuerpo técnico, sino para los refuerzos que indudablemente necesitará para dar pelea en el próximo campeonato. Es sabido que en el aspecto económico Heinze no le pone tanto énfasis como sí a la cuestión futbolística. De hecho, en su paso por Newell's como jugador "fue uno de los jugadores de más bajo sueldo. En realidad era uno simbólico y que muchas veces lo donó", contó un ex tesorero del rojinegro.

De igual manera, hay una idea que se está barajando para que llegue el Gringo y se arme un equipo con más competitividad que el presente. Y la misma sería "con aportes de gente muy importante (de apellidos muy conocidos en Newell's) que dieron el okey para ayudar", además del aporte que habría en caso de que se termine de armar el fideicomiso. Un dato revelador en toda esta cuestión económica y que engloba a Heinze: la presencia de Martino en una reunión realizada días atrás.

Heinze hoy arrasa en las encuestas. No hay voces negativas si se habla de una posible llegada al Parque. Y esto es un dato a favor a su persona porque lo que pretende es precisamente consenso y tranquilidad. Si al final acepta el desafío está claro que lo hará "sólo por el club y no por una dirigencia o grupo opositor. Eso está por demás de claro". Y si no seguirá sumando experiencia por otros lares.