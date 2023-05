Heinze tras la derrota: "Lo del primer tiempo no me gustó"

Para Gabriel Heinze hubo una clara diferencia en el rendimiento de su equipo entre el primer tiempo y el segundo y lo dejó en claro en conferencia de prensa tras la derrota ante Lanús. "Lo del primer tiempo no me gustó” , destacó el entrenador de Newell’s, quien en un momento sorprendió cuando dijo: “Como equipo necesitamos más de estas situaciones y yo aprender un poco más. Lógicamente que estas situaciones son dolorosas por el resultado” .

“En el primer tiempo fuimos imprecisos, no hicimos las coas que veníamos haciendo y eso lo notamos. En el segundo fue otra cosa, con más intenciones, más rapidez, hasta con más fuerza en los pases. Por eso digo que el primer tiempo no me gustó y que en el segundo se vio otra cosa”.

Por supuesto se le pidió una reflexión sobre los cambios que hizo en relación al partido ante Arsenal y esas variantes tuvieron que ver con la proximidad del partido por Copa Sudamericana . “No tuvo absolutamente nada que ver. Son decisiones mías. Nosotros trabajamos para este partido no analizo el próximo rival o dos rivales distintos. Con lo que ustedes ven, sacarán sus propias conclusiones. Después sí tengo bien claro la seguidilla de partidos que tenemos. No estaba pensando en el partido del miércoles. Pensé toda la semana en este partido. El equipo lo armo yo, pero los necesito a todos”.

El DT rojinegro fue consultado si ese primer tiempo fue de lo peor que se vio en su ciclo, a lo que respondió: “Ni lo peor ni lo mejor, no existen para mí esas cosas, ese tipo de valoraciones. No me pongo a pensar si fue bueno malo, feo. Pero si querés hablar de fútbol, entro y me encanta”.