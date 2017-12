Héctor Varela: "Ojalá debute en el mejor partido del año"

La ilusión del pibe está en marcha. Hoy puede ser un día clave en cuanto a empezar a conocer cuál será la decisión de Juan Manuel Llop a la hora de reemplazar al suspendido Nehuén Paz para afrontar el trascendental derby del domingo en Arroyito. Si bien el entrenador se tomará su tiempo para terminar de definir el equipo, está claro que el juvenil Héctor Joaquín Varela (20 años) tiene chances reales de tener su debut absoluto en la primera leprosa ante Central. "Hoy puede haber un trabajo táctico y espero que en la línea de cuatro lo nombren a Varela”, le confió ayer con una amplia sonrisa el Cata a Ovación. "En caso de que me toque debutar lo haré en el mejor partido del año, en el que todos quieren estar presente y que me encantaría jugarlo”, expresó con gran entusiasmo el futbolista nacido en Catamarca.

El zaguero de la cantera rojinegra fue al banco de suplentes ante River y Racing, pero no ingresó. Ahora ante la baja de Nehuén Paz se le abrió una puerta para ser titular en el Gigante. Para que ello ocurra deberá seguir como volante Juan Ignacio Sills, ya que si el Chocho decide retrasar a la zaga al ex Olimpo y que ingrese Nery Leyes al mediocampo, allí Varela continuará relegado al banco de suplentes.

¿Cómo estás viviendo esta semana, con la chance que si Llop lo cree oportuno podés llegar a ser titular en el clásico?

Todavía no hay nada definido. Si sé que la posibilidad existe. Previamente en clásicos de inferiores sentía otra adrenalina, otra manera de ver las cosas y hoy que se habla de que puedo llegar a debutar en primera división lo tomo con más tranquilidad. Tal vez esto sea por el hecho de que todavía no caigo. Estoy muy tranquilo, con muchas ganas y una fe tremenda en lo que es el plantel y el grupo. Después de los últimos dos partidos hay otras expectativas porque las cosas nos salieron muy bien. Estoy con muchas ganas, espero la oportunidad y Dios quiera que se me dé. Si es que me toca debutar lo haré en el mejor partido del año, el que esperan todos para estar y que me puede tocar jugarlo.

Ante River y Racing hicieron las cosas bien y demostraron que están a la altura de los rivales más exigentes.

Claro que sí. En fechas anteriores planteamos las mismas cosas y por ahí no salían. El grupo siguió intentando y pudo jugar como quiere el entrenador. Por eso tenemos muchas ganas de afrontar este partido, que es hermoso y que cualquiera quisiera jugarlo.

El sueño de todo jugador de inferiores es debutar en primera. ¿Estás ansioso

por si lo podés hacer este

fin de semana o pensás

que tarde o temprano se terminará consumando?

Sé que el debut se puede dar en cualquier momento y si no es en esta oportunidad será en otra. Pero al estar tan cerca la chance, al ver que se nombra mi apellido y que dicen que el Cata puede jugar, es algo muy lindo y todavía no caigo de lo que esto significa. Siento mucho el apoyo de mis compañeros y me hacen sentir que soy uno más del grupo. El grupo transmite que todos juntos vamos a ganar este partido.

Se te dio todo muy rápido en este semestre porque debutaste en la reserva y además ya fuiste al banco de primera. ¿Cómo lo vivís?

Mi vida cambió rotundamente de un día para el otro. Debuté en reserva e inmediatamente subí a primera. Y me quedé trabajando con el grupo principal. Siempre tuve cambios repentinos en mi vida porque me fui muy chico de mi casa para progresar en el fútbol. Hoy me siento tranquilo, pero si me toca jugar tal vez el domingo tenga mucha ansiedad. Tengo mucha ganas y Dios quiera que me toque estar en la cancha.

¿Qué te dice el Chocho Llop en las charlas y en lo referido a

tu puesto específicamente?

Todavía no habló nada del partido conmigo. Sí me dijo el domingo pasado que estaba la posibilidad y que me prepare porque podía ser mi oportunidad. Que descanse, coma bien y esté tranquilo. A los defensores centrales lo que nos remarca el técnico es la seguridad, saber cuándo jugar y cuándo rechazar, mantener cortas las líneas y hablar mucho. Y a todos los juveniles nos tiene mucha paciencia y nos respalda totalmente. Yo todavía no debuté y el DT me da mucha confianza. Mi familia está emocionada ante la chance que tengo de jugar.

En cuanto al puesto, en la zaga ¿te da lo mismo jugar por derecha o por izquierda?

No tengo inconvenientes, en inferiores alterné en los dos perfiles. Me fui adaptando. Empecé jugando de número dos, pero fui alternando. No me incomoda jugar por izquierda.

¿Sos de los zagueros rústicos

o preferís salir jugando

con la pelota dominada

y la cabeza levantada?

Como el segundo (risas). Soy un marcador central que prioriza la salida corta y el pase filtrado. Siempre mientras se pueda. Igual este es un partido para jugarlo más desde el lugar de la entrega y el sacrificio total.

Si te toca jugar tendrás que controlar a Marco Ruben y a Germán Herrera, dos jugadores de mucha experiencia. ¿Cómo hay

que marcarlos?

Son jugadores de renombre. Hay que estarles cerca. No darles espacio, ni respiro. Les das un metro y te hacen un gol, son fuertes y tienen experiencia. Pero hay que estar preparado y a la altura de las circunstancias. La clave es la concentración, estar un segundo antes para el anticipo y el rechazo. Ellos también juegan, pero hay que marcarlos de cerca y cerrarles los caminos.

¿Qué marcadores centrales tenés como referentes?

De Europa admiro a Sergio Ramos (Real Madrid) y Gerard Piqué (Barcelona). Son defensores extraordinarios. Y de Argentina miré mucho a Sebastián Domínguez en su paso por Vélez, donde tuvo un gran nivel.

¿Cómo está el grupo en la previa del clásico?

El grupo está muy bien y salimos fortalecidos de las últimas dos fechas porque ante rivales grandes sumamos cuatro puntos sobre seis. Quedó reflejado todo lo que estamos entrenando. Queda la última ficha, el último partido y esperamos irnos de vacaciones contentos.

Ficha personal

Nombre: Héctor Joaquín Varela

Edad: 20 años

(25/3/1997 en Catamarca)



Inferiores de AFA

Debut: 22/3/2014 en 6ª división, Newell's 4 / Temperley 1 (Emanuel Mercado (2), Stéfano Callegari e Iván López) DT: Gastón Liendo

Planillas firmadas: 81 (26 en 6ª, 22 en 5ª y 33 en 4ª)

Goles convertidos: 5 (3 en 5ª en 2015: Douglas Haig, Independiente y Banfield; y 2 en 4ª en 2017: Huracán y Defensa y Justicia)



División reserva

Debut: 28/8/2017. Newell's 1 / Unión 0 (Francisco Manenti) DT: Juan Pablo Vojvoda. Partidos jugados: 8. Goles convertidos: 0



Primera división

Fue al banco dos partidos en la Superliga (River y Racing). No ingresó