Héctor "Bambino" Veira: el exentrenador de Newell's reapareció y luce irreconocible

Héctor Rodolfo Veira fue una de las grandes apuestas de Newell's que llegó con el fin de frenar la turbulencia instalada en el club y que se frenó con la renuncia de un ídolo de los Rojinegros: Julio Alberto Zamora. El Bambino no pasó desapercibido en su estadía en el Parque, no tanto por los resultados obtenidos sino por toda la atención que despertó y sus salidas mediáticas con las que intentó dejar en el archivo su paso por la cárcel, tras ser condenado por abuso sexual de un menor. Y tras su partida de la Lepra dirigió unos años más, pasó a ser columnista de algunos programas de TV hasta desaparecer de la escena mediática.

"Lo de Scaloni es realmente espectacular. Formó un plantel y grupo espectacular , donde no hay egoísmo, envidia, nada; hay ganas de jugar, ganar y entrega", sentenció Veira en una entrevista en Radio La Red.

Su estadía en Newell's

Héctor Veira se convirtió en entrenador de la Lepra en octubre de 2002 y reemplazó al renunciante Julio Zamora. Dirigió en el final del torneo Apertura 2002, Clausura 2003 (15º), Apertura 2003 (6º) y las 2 primeras fechas del torneo Clausura 2004, momento en que decidió pegar el portazo tras algunos insultos recibidos de la barra Leprosa y luego de empatar con Independiente.

"Tengo 40 años de profesión y de algunas cosas me doy cuenta", declaró después del partido en un momento en que el "amor" inicial que había tenido con el presidente de ese momento, Eduardo López, había llegado a su fin. Y, a la vez, se dio cuenta de que habían sido mandados para que dejara el club.

Los insultos de los hinchas lo hicieron renunciar

"Me voy por un grupo de hinchas de Newell’s que me insultaron. Es la primera vez que me insultan dirigiendo un equipo", abundó el Bambino, quien días después fue reemplazado por Américo Rubén Gallego, quien ese año llevó a la Lepra a conseguir el título.

Héctor Veira, quien había debutado el 20 de octubre de 2002, y perdió 2 a 1 ante Gimnasia en La Plata, dirigió 47 partidos, ganó 15, igualó 19 y perdió 13. En total consiguió 64 puntos de 141 posibles, es decir, el 45,39 por ciento de eficacia.