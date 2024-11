"Han pasado cinco técnicos en Newell's, nos tenemos que hacer responsables"

El clima en el mundo Newell's claramente no es el mejor desde hace mucho tiempo. El quinto partido sin victorias, con cuatro derrotas y un empate, agravado por la ausencia de un entrenador fijo y una tabla de posiciones que asusta, hace que sea muy difícil ofrecer respuestas por parte de los protagonistas. Uno de los que enfrentó los micrófonos tras la caída ante Centra Córdoba fue el arquero y uno de los referentes, Lucas Hoyos.

Para el guardameta ya no hay excusas y la responsabilidad que cae sobre los entrenadores que van pasando en fila cada vez es menor. "Este año ya han pasado cinco técnicos, nos tenemos que hacer responsables", expresó ante la consulta sobre si la llegada del nuevo técnico a corto plazo podría cambiar en algo este presente triste y desolador.

Newell's sigue la transición y no encuentra símbolos de paz

Hoyos dejó en claro que los jóvenes que están en el plantel no tienen incumbencia en la crisis que vive la primera división y remarcó que los experimentados deben poner el cuerpo: "Los chicos están dando todo y hasta más de lo que pueden dar. Acá los que nos tenemos que hacer responsables somos los más grandes. Los juveniles dan todo y se nota, a ellos no le podemos decir nada, nosotros somos los que tenemos que dar la cara".

>>Leer más: Newell's: qué dicen en el Parque sobre la ilusión de los hinchas de tener a Martino como DT

Con una espina clavada por el segundo gol del Ferroviario, que ingresó lentamente en su arco tras rebotar en su espalda luego de un remate furibundo en el travesaño de Florentín, el arquero Leproso insistió en que no hay observaciones que se puedan hacer del cotejo, subrayando la mala suerte que también sufre el Rojinegro: "Es un combo, por eso hablo de que no hay análisis después del 2 a 2. Se intentó de mil formas, se luchó, pero ese gol cambió todo".

>>Leer más: El DT interino reconoció que "Newell's vive una situación difícil"

Finalmente, ante la pregunta de si sabía algo del futuro entrenador de Newell's, la respuesta fue tajante y contundente: "A mí del técnico no me dijeron nada, no sé".