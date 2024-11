Newell's: qué dicen en el Parque sobre la ilusión de los hinchas de tener a Martino como DT Mariano Soso continúa negociando la rescisión con Alianza. Cuál es el elemento que viene trabando su regreso a Rosario Por Luis Castro 20 de noviembre 2024 · 10:27hs

Se demora la definición del nuevo DT de Newell's y los hinchas se ilusionan con Martino.

La novela que tiene como protagonista a Mariano Soso no terminó. Si bien hay indicios de que el DT rescindiría el contrato que lo vincula a Alianza Lima (Perú) y así es abriría el camino para su llegada a Newell's, oficialmente no hay aún capítulo final y restan charlas para ponerle fin a la situación. El quid de la cuestión está en el pago de la cláusula para dejar la entidad peruana, que sería de alrededor de cien mil dólares. En el medio del océano de versiones apareció la renuncia de Gerardo Martino en Inter Miami y las ilusiones leprosas surgieron como una ráfaga, aunque fuentes del Parque le indicaron a Ovación que "no hay chances".

Hay una realidad latente y es que Soso no quiere continuar en Alianza y desea dirigir Newell's. Y los peruanos ya no quieren más al DT rosarino al frente de la Blanquiazul. Pero para el acuerdo definitivo, legal y oficial el rosarino debe resolver el pago de la cláusula. En el Parque no estarían dispuestos a afrontar ese desembolso y seguramente el DT tampoco querría "perder" ese dinero. Es ahí donde residiría una de las negociaciones principales y la traba para lograr su salida de la entidad con la que tiene contrato hasta el año próximo.

Newell's vs Central Córdoba: hora, canal y posibles formaciones por la fecha 23 de la Liga Profesional Central Córdoba bajo la lupa: cómo llega el Ferroviario al partido frente a Newell's

"Aún no hay una resolución del tema Soso", le confió a este medio una fuente Leprosa tras una ola de versiones encontradas que precisamente indican todo lo contrario. Esto no quiere decir que el entrenador oriundo de Rosario no vaya a terminar siendo el elegido por la Lepra, sino que hoy las negociaciones continúan y no se produjo la salida oficial de Alianza Lima. Quizás en las próximas horas o días se concrete, pero "hasta el momento todo sigue igual".

Lo cierto es que con todo el ruido que se produjo con la idea de Soso de dirigir a Newell's su estadía en Alianza Lima parece haber llegado a su final. En caso de quedarse no estaría demasiado cómodo con todo lo que sucedió y lo que se habló. De hecho, la reacción general de los hinchas es negativa hacia su figura y sería insostenible su continuidad. Igualmente, la racha frente al equipo fue bastante aceptable ya que de doce partidos consiguió 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Y su contrato tiene vigencia hasta 2025. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Capital (@diariolacapital) El Tata Martino no viene La noticia de la renuncia de Gerardo Martino -hoy está cumpliendo 62 años- como técnico de Inter Miami sorprendió en el mundo futbolero. Fue algo inesperado ya que no habían circulado rumores sobre esa posibilidad, pero este martes se informó de la decisión del DT rosarino de dar un paso al costado en la entidad estadounidense. De acuerdo a lo que se informó, el Tata decidió irse del club por motivos personales y dará una conferencia de prensa este viernes junto a Jorge Más, uno de los accionistas mayoritarios de la franquicia de Florida. >>Leer más: El Tata Martino renunció al cargo de DT del Inter Miami y ya no dirigirá a Lionel Messi Como era lógico, más de un hincha de Newell's se ilusionó con el regreso como DT de uno de los ídolos de la entidad del Parque y más aún en un momento en donde el club aún no tiene entrenador confirmado. "No hay posibilidades de que llegue el Tata", fue la tajante respuesta de una de las voces ligadas a la Lepra ante la consulta de este medio.