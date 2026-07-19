Gran gesto de Leo Messi hacia Lamine Yamal apenas terminó la final del Mundial 2026 El rosarino estaba destruido, pero se levantó para abrazar y felicitar al español cuando este se acercó a saludarlo 19 de julio 2026 · 19:52hs

AP Messi y Yamal se abrazan después del partido.

¡LA GRANDEZA DEL MEJOR DE TODOS! Leo Messi se levantó del suelo y le dió un gran abrazo a Lamine Yamal, que se consagró campeón del mundo con España.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ra1sTpzXpQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026 La final del Mundial 2026 ya había terminado, España había vencido por 1 a 0 a Argentina y se había consagrado campeón del mundo. Los futbolistas españoles comenzaban a celebrar el título, mientras los argentinos sufrían por una derrota que no opaca sus logros.

Todas las miradas se depositaron en ese momento sobre Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia, campeón del mundo en Qatar 2022 y dos veces campeón de la Copa América. Un jugador único, que jugó seis mundiales y lidera casi todas las estadísticas del fútbol en Copas del Mundo.

El abrazo de Messi y Yamal Con el pitazo final, Messi se desplomó sobre el césped, golpeado por la derrota. Fue en ese momento que se le acercó Lamine Yamal, una de las figuras de España. El chico del Barcelona se arrimó a saludarlo, y el capitán argentino devolvió el gesto con otro muy grande.

Messi se levantó, abrazó a Yamal y le habló al oído, en una imagen que rápidamente empezó a circular por las redes. Antes de la final, el rosarino había elogiado al español, no solo por sus cualidades futbolísticas sino también por el hecho de que juega en el Barcelona, "un club al que amo", dijo Leo.