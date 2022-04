Gracias Don Pedro Marchetta

Fue Gonzalo Belloso uno de los primeros en confirmar esta triste noticia en redes sociales. El actual asesor de la Fifa le dijo a Ovación “Más allá de las increíbles anécdotas que tenía, lo que fue como entrenador fue fabuloso. Puedo contar mi experiencia que fue muy parecida a la de todos que nos sostuvo en ese momento en primera como el Kily González, Vitamina Sánchez, Petaco Carbonari, Pastilla Ordoñez y el Mono Gordillo. Un tiempo antes estaba jugando en 4ª división y me decía «mirá que vas a jugar en primera. Mejorá esto y lo otro». Yo ni sabía que me conocía. Después cuando debuté en primera llamó a mi mamá y le dio algunos consejos sobre mi alimentación. No era solo un entrenador. Era un padre para nosotros porque se preocupaba por todo. Era una persona que tenía un conocimiento de todo. Muy preparado, culto, vivo y rápido. Veía muy bien el fútbol y sabía manejar el grupo. Al contrario de lo que la gente pensaba era una persona muy sana. No le gustaba que sus jugadores no se cuiden y por eso tuvo algunos cortocircuitos. Fuimos varias veces de pretemporada a Carlos Paz y era una belleza participar en esos grupos con gente como Omar Palma y Jorge Balbis que eran jugadores de primer nivel. Manteníamos una buena relación. De hecho tengo un audio de whatsapp de él de cinco minutos que no lo había visto y no lo pude escuchar. Siempre hablábamos de Central y me insistía que vuelva al club, que él en la medida de lo posible me iba a ayudar y que lo íbamos a sacar adelante. Pedro era un enamorado de Central. Potenció a muchos juveniles que estuvimos 15 años jugando en primera. Más allá de sus historia lo que más rescato es la parte humana”.