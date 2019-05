Gordillo, antes del fin de semana

Antes del fin de semana la dirigencia de Central tiene pensado informar que Raúl Gordillo será el nuevo asesor deportivo del club. La decisión de que el Mono sea el encargado en ese puesto está tomada desde hace algunos días, pero todavía no fue confirmado por parte de los directivos, quienes también mantuvieron reuniones con Federico Lussenhoff. “Hay un interés particular en hacer oficial la contratación de Gordillo en los próximos días. Pretenden hacerlo antes del fin de semana”, le confió a Ovación una fuente muy cercana a la comisión directiva. Después de que comience a trabajar su labor quedará realmente establecida, pero la intención del club es que la figura del nuevo asesor deportivo sea básicamente un nexo entre la dirigencia y el cuerpo técnico y no tanto el responsable de la contratación de refuerzos, como lo hacía Mauro Cetto. Esa labor en este mercado de pases estará a cargo exclusivamente de los dirigentes.

Gordillo, quien viene de trabajar como ayudante de campo de Antonio Mohamed, dio el perfil que estaban buscando desde Central y todo parece indicar que será el nuevo asesor deportivo. Sólo falta que los dirigentes lo hagan oficial.